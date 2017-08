14.8.2017 00:00 Kotkan Kantasataman maanvuokrasopimus allekirjoitettiin Kotkan kaupungin ja Kotkan Kantasataman Outlet Oy:n välinen maanvuokrasopimus allekirjoitettiin maanantaina 14.8. Kaupungin puolesta allekirjoittajana toimi maankäyttöinsinööri Tom Masalin ja Kotkan Kantasataman Outlet Oy:n puolesta Cameron Sawyer.

Nyt vuokrattava tontti sijaitsee Kantasatamassa osoitteessa Salakuljettajantie 7 ja sen pinta-ala on 31 235 m2 ja rakennusoikeus 25 000 m2.



50 vuoden mittaisessa vuokrasopimuksessa vaadittu minimirakentamismäärä on 20 000 m2 liiketilaa. Rakennusvelvoitteen mukaan työt pitää aloittaa vuoden sisällä ja valmiiksi niiden on tultava kolmen vuoden kuluessa vuokrauksesta.

Lisäksi vuokraajaa velvoitetaan osallistumaan yhteisalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen ja luovuttamaan kadut kaupungille korvauksetta.



Kaupunki ja kehitysyhtiö pääsivät elokuun alkupuolella sopimukseen kaupungin vaatimista vakuuksista.

Panttikirja vuokranmaksun osalta on 937 500 euroa ja vakuus rakentamisen osalta 1,125 miljoonaa euroa.



Kantasataman kehitysyhtiö maksaa vuokraamastaan tontista noin 375 000 euron vuosivuokraa, joka on sidottu indeksiin.



–Nyt työt pääsevät toden teolla liikkeelle ja aivan lähiviikkoina alamme purkamaan 6-7 alueelle olevaa varastoa ja tekemään mm. maanpuhdistustöitä, kertoi tyytyväinen Cameron Sawyer vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Sawyer arveli, että purkutöissä menee muutama kuukausi ja sen jälkeen aluetta päästään rakentamaan.

–Tavoitteena on, että Outlet-keskus aloittaa toimintansa vuoden 2019 aikana, Sawyer sanoi.



Sawyer myös hämmästeli julkisuudessa käytyä keskustelua siitä, että hanke ei ole edennyt ja mitään ei ole tehty.

–Se on ihan hölynpölyä. Me olemme käyttäneet tähän mennessä jo noin 10 miljoonaa euroa erilaisiin töihin ja tutkimuksiin Kantasatamassa. Alue on geologisesti erittäin haastava ja monimutkainen, koska se on rakennettu aikanaan meren päälle, Sawyer korosti.

