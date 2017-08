18.8.2017 00:00 Skeittausta, scoottausta ja BMX:ää HAMINA: Skeittipuisto odottaa uusia kävijöitä. Haminan skeittipuisto avattiin viime sunnuntaina juhlallisin menoin. Kaupunki sai reippaat 200 000 euroa maksaneen skeittipuiston perustamiseen valtion rahaa aluehallintoviraston kautta noin 60 000 euroa. Uusi puisto antaa rullalautailijoille eli skeittaajille, temppupotkulautailijoille eli scoottaajille sekä BMX-pyöräilijöille erinomaiset mahdollisuudet harrastaa lajeja kotikaupungissaan.



Tämän huomioi myös kaupunginjohtaja Hannu Muhonen juhlapuheessaan:

–Toivon, että tämä harrastus vakiinnuttaa tämän puiston myötä asemansa täällä. Toivon myös, että kynnys tulla mukaan on matala. Kehotankin teitä nuoria ottamaan kaikki mukaan, jotka ovat asiasta kiinnostuneet. Pitäkää huolta toisistanne, ja tämä paikka siistinä sekä turvallisena.

Rullalautapuistojen rakentamiseen erikoistuneen Concrete Proof Oy:n teräksestä, kivestä ja betonista rakentama puisto koostuu kahdesta suuremmasta rakennekokonaisuudesta. 279 neliömetrin laajuinen Pool eli allas soveltuu vaativillekin BMX-pyöräilijöille ja scoottaajille. Erilaisia tasoja ja esteitä sisältävä, noin 400 neliömetrin laajuinen Street eli katu on turvallinen aloituspaikka nuoremmille kikkailijoille.



Uuden skeittipuiston myötä Haminaan perustettiin oma yhdistys lajin harrastajille. Street Rollers ry:n puheenjohtaja Jali Kotonen kertoi, että nyt yhdistyksessä on jäseniä vain kourallinen mutta lisää on tulossa. Puiston suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että lajin harrastajia voisi ympyröiltä löytyä noin 70.

–Uskon vahvasti että määrä vielä kasvaa ja tänne tulee väkeä myös muualta. Esimerkiksi kotkalaisilla ei ole näin hienoa Poolia kuin täällä. Aiomme järjestää puistossa päivän mittaisia jameja, joihin tulee väkeä muualtakin Suomesta. Jatkossa mietimme myös kilpailujen järjestämistä, kertoi Kotonen.

