24.8.2017 00:00 Oi niitä onnen päiviä MUISTELUA Ravintola Meriniemi veti väkeä ympäri Kymenlaaksoa. Ovella jonotettiin joka ilta ja lankkupihvit sihisivät. Ossi Kokko (vas.), Kimmo Tirronen ja Petri Ahonen lupaavat Meriniemen syksyyn säihkettä ja Hollywood-tunnelmaa. Yli 300 ruoka-annosta listalta yhden päivän aikana, ovella sadan metrin jono ja väkeä tanssittaa maan ykkösorkesteri. Sellaista oli meno Kotkan Sapokassa sijaitsevassa ravintola Meriniemessä loistoaikoina 1970- ja 80-luvulla.

Olemme tulleet pitämään pienen muistelutuokion tänä kesänä taas ovensa avanneeseen ravintola Meriniemeen. Pöydässä istuvat toimittajan lisäksi Kalervo Paananen, 75, ja Seppo Orimus, 73. Kyseiset herrat omistivat aikoinaan yhdessä Lasse Lindemarkin ja Erik Wiikin kanssa legendaarisen Palski-yhtiön, joka otti haltuunsa Meriniemen ravintolatoiminnan 1973. Kotkan Pursiseuran omistamassa kiinteistössä oli aiemmin pyörittänyt vaatimatonta kesäravintolaa Osuusliike Kyminlaakso. Asiakaspaikkoja oli vain muutama kymmenen ja tilojen kunto surkea.

Pian alkoi tapahtua. Vuonna 1970 avattu ravintola Palski Satamakadulla oli jo tuolloin päässyt hurjaan suosioon. Ravintolan sisustus noudatteli välimerellistä tyyliä ja ruokalistaltakin löytyi eksotiikkaa. Legendaarisin annos oli lankkupihvi, puiselta laudalta tarjoiltu suurikokoinen pihvi.

–Idea lankkupihvistä taisi olla peräisin helsinkiläisesta ravintola Amigosta, jonka kanssa teimme yhteistyötä, Kalervo Paananen muistelee.



Lankkupihvi siirrettiin vapun tienoilla ovensa avanneen Meriniemen listalle. Palski ajettiin kesäksi tyhjäkäynnille. Sisätiloissa tehtiin mittava remontti. Pian sana kotkalaisesta kesäkeitaasta kiiri pitkin Kymenlaaksoa. Kun orkesteriksi kiinnitettiin huippusuosittu Jukka Leskisen trio, oli ovella jonoa melkein jokaisena ilta.

–Meillä oli vuosikausia sopimus Leskisen trion kanssa koko kesä- ja elokuusta. Väki odotti kyseistä bändiä, Seppo Orimus muistelee.

Meriniemen kulta-aikaa kuvaa, että ravintola työllisti parhaimmillaan 60 henkeä.

Meriniemi oli suosittu paikka myös liikelounaiden nauttimiseen. Kotkalainen voimissaan ollut teollisuus piti asiakkaitaan hyvänä.

–Katselin eräänä alkuiltana saliin ennen asiakkaiden saapumista. Kynttilät paloivat ja jokaikinen pöytä oli varattu, vaikka elettiin syyskuuta, Paananen kertoo.



Meriniemi pyöri kuin unelma, mutta yrittäjillä riitti uusia ideoita. Yksi oli merihotellin rakentaminen takana nousevalle kalliolle. Hotellista olisi ollut käynti Meriniemeen tunnelia pitkin, samaan tapaan kuin Kalastajatorpalla.

–Meillä oli neuvottelukin erään vakavasti otettavan hotellioperaattorin kanssa. Hän totesi kuitenkin, että Gutzeitin purukasat häiritsevät näkymää. Ehdotimme, että laitetaan kasojen eteen vaikka purjelaivojen mastoja viireineen. Nythän siellä on toteututettu vähän sama ajatus kameleiden muodossa.



Jos oli Meriniemi tuottoisa Palski Oy:lle, ei kiinteistön omistava Pursiseurakaan jäänyt osattomaksi. Vuokratuloa virtasi seuran tilille ja toimintaa oli varaa kehittää aina saaritonttien ostoa myöten.

–Yhteistyö Pursiseuran kanssa toimi aina erinomaisesti, miehet toteavat.

Sitten koitti Suomen taloushistorian kuumin vuosi 1989. Voimissaan ollut Etelä-Kymen Säästöpankki päätti saneerata nykyisen Pasaatin paikalla olleen Liikekeskuksen, jossa sijaitsi myös yksi Palski Oy:n ravintoloista, Itämeri, myöhemmin Xanadu.

–Olisimme menettäneet ravintolan, jonka avulla pystyimme työllistämään Meriniemen henkilökuntaa talvisin. Halusimme pitää kiinni osaavista työntekijöistä, heistä oli tuohon aikaan kova pula.



Yhtiö oli vielä tehnyt yhden aluevaltauksen ja muuttanut Keskuskadulla sijainneen elokuvateatterin Tähti-Palatsi -nimiseksi ravintolaksi. Investointi oli toki hintava, mutta paikkakin oli tuon ajan Suomessa ainutlaatuinen.

Vuonna 1989 ilmestyi sitten halukas ostaja. Kaikki Palski Oy:n ravintolat, joihin kuuluivat myös Sportti-Pub ja Karoliina, siirtyivät Osuukauppa Ympyrälle.

Kaksikko ei halua rehvatella tyyliin ”ennen osattiin, enää ei.” Miehet tähdentävät, että ajat olivat tuolloin kovin erilaiset. Ravintolakulttuuri on muuttunut rajusti.

–Emme mekään aina niin pitkälle ajatelleet, mentiin eteenpäin hullunrohkeudellakin. Myynnin ajoituksessakin oli mukana hyvää onnea, Paananen summaa kultaisia vuosia.

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi



