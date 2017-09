31.8.2017 15:00 Kotkan pomoksi 17 hakijaa Hakijoiden joukossa on myös kaksi Kotkan kaupungin palkkalistoilla olevaa. Kotkan kaupunginjohtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä. Hakijoiden joukossa on myös kaksi Kotkan kaupungin palkkalistoilla olevaa, kulttuurijohtaja Antti Karjalainen ja kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Hakijat ovat Enckelman Ari, Kotka, Huhtala Tero, Valkeakoski, Huttunen Risto, Espoo, Karjalainen Antti, Kotka, Keskimäki Tiina, Vantaa, Kiviaho Timo, Salo, Korhonen Ari, Raisio, Laitinen Saila, Espoo, Larsson Kalle, Salo, Lehtonen Niki, Lahti, Lindholm Terhi, Kotka, Lindström Rami, Espoo, Salminen Ilkka, Jämsä, Sirviö Esa, Mänttä-Vilppula, Tulkki Harri, Virolahti, Vanhala Jani, Espoo ja Wuorela Hannu, Kaarina.

Lisäksi Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm on antanut suostumuksensa olla käytettävissä kaupunginjohtajan virkaan.



Kotka hakee virkaan vahvaa ja modernia johtajaa, jolla on strateginen ja innovatiivinen johtamis- ja kehittämisote, ja joka haluaa kehittää Kotkaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon. Eduksi katsotaan kokemus vaativista johtamistehtävistä ja taloushallinnon vahva osaaminen.



Virka täytetään seitsemän vuoden määräajaksi. Kotkan nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf jää eläkkeelle 1. toukokuuta 2018.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11. syyskuuta. Kaupunkilaisille järjestetään loppuvaiheeseen päässeiden hakijoiden kanssa keskustelutilaisuus lokakuussa.

