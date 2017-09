13.9.2017 00:00 Yhdessä kohti valoa TEATTERI Aki Kaurismäen elokuva Kauas pilvet karkaavat siirtyi kaupunginteatterin näyttämölle. –Näytelmä on täynnä toivoa, vaikka pohjavire onkin surullinen. Toivo kannattelee ja valoa kohti kuljetaan yhdessä, kiteyttää ohjaaja Pia Lunkka Kotkan kaupunginteatterin uutuusnäytelmän Kauas pilvet karkaavat keskeisen sanoman.

Musiikkinäytelmä pohjautuu samannimiseen Aki Kaurismäen elokuvaan, jonka pohjalta Jarno Kuosa on tehnyt käsikirjoituksen. Näytelmää on esitetty aiemmin Jyväskylässä, mutta Kotkan versioon on tehty joitakin muutoksia. Musiikkikappaleiden joukossa on tuoreita uutuuksia esimerkiksi Tuomari Nurmiolta.



Pia Lunkka toteaa, että Kauas pilvet karkaavat valikoitui ohjelmistoon ennen kaikkea tarinansa ajankohtaisuuden vuoksi.

–Työyhteisönä meitä puhuttelivat tarinan teemat. Henkilöt tuntuivat tutuilta. Tuli tarve antaa heille näyttämöllämme ihmisen muoto. Tarinan maailmassa pelilaudalta tipahtavat lähes kaikki elämää kannattelevat pelimerkit.

Kauas pilvet karkaavat -elokuva sijoittuu 1990-luvun lamakauteen. Tarinan aviopari on onnistunut elämään eristettyä ja turvallista ”vanhan maailman” elämää, kunnes he ilman omaa syytään jäävät työttömiksi.

Pia Lunkka uskoo, että näytelmän sanoma osuu etenkin työttömyyden murjomassa Kotkassa. Hän tähdentää, että näytelmä ei ole mikään kummajainen, vaan avautuu varmuudella sellaisillekin, jota eivät teatterin penkkejä liiemmälti kuluta.

Vuonna 1996 valmistunut Kauas pilvet karkaavat oli myös merkkipaalu Aki Kaurismäen uralla. Elokuva oli ehdolla palkinnoille niin Cannesissa kuin Oscar-kisassa. Tuolloin Kaurismäki murtautui toden teolla kansainväliseen julkisuuteen.

Jos on elokuvan ja näytelmän sanoma yhteisöllisyyttä ja toivoa korostava, on työstäminen Pia Lunkan mukaan kohottanut yhteishenkeä myös kaupunginteatterin henkilöstössä. Näytelmässä rikotaan perinteisiä työnkuvia. Rooleissa nähdään esimerkiksi näyttämötekniikasta vastaavia työntekijöitä.



Elokuvan muuttaminen näyttämölle ei ole helppoa. Mukana on 60 kohtausta ja joissakin lausutaan vain muutamia vuorosanoja. Visualisoinnista vastaava Essi Santala kertoo, että taustojen nopeaan muunneltavuuteen joutui kiinnittämään erityistä huomiota. Mukana on myös kuva- ja videotekniikkaa.

Myös näyttelijät ovat tiukoilla. Esimerkiksi Kari Kukkonen vetää peräti 11 eri roolia. Puvut vaihtuvat vauhdilla.

Kaurismäen elokuvissa musiikilla on suuri rooli. Kotkassa näyttämön takana soittaa oikea yhtye. Musiikin on sovittanut Ari Ismälä.

Kaurismäen elokuvista tuttu tango on myös vahvasti mukana. Näyttelijöille antoivat opastusta tanssiaskeliin kotkalaiset Suomen mestarit Karoliina ja Kari Kiiski.

JUHA KOSKI

