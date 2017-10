26.10.2017 00:00 Marjapuu ja apila toivat tuplakultaa Kotkalainen valokuvaaja Timo Vesterinen kävi hiljattain pokkaamassa peräti kahden sarjan voitot arvostetussa Vuoden luontokuvat -kilpailussa. (Kuvassa Timo Vesterisen Riekonmarjapuu.) Apila-niminen kuva valittiin parhaaksi Kasvit ja sienet -sarjassa. Kuvaan on vangittu apilan lehti vastavalossa vaahteran lehden läpi.

–Otin kuvan kotipihallani. Läheltä löytää kiinnostavia aiheita, vaikkapa kasveja ja sieniä, Vesterinen sanoo.

Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n järjestämään kilpailuun lähetettiin runsaat 14 000 kuvaa.



Nykyään eläkkeellä oleva Vesterinen, 65, on entinen ammattikuvaaja. Eniten voita leivälle toi aikoinaan työn ja ammattien kuvaaminen. Karhulan mies kiersi ympäri Suomea lukemattomilla työpaikoilla muiden muassa työministeriön palkkaamana.

–Kun jäin eläkkeelle, piti löytää jokin harrastus. Jostain syystä valokuvaamisesta tuli sellainen, mies heittää pilke silmäkulmassa.

Vesterinen kertoo nykyään tavoittelevansa kuviinsa tunnelmia ja vaikutelmia.

–Kuljen mielelläni luonnossa. Siellä voi ottaa rennosti.



Vaikutelmia voi hakea vaikkapa kaksoisvalotuksilla, kuten Vesterisen toisessa, Taidetta luonnosta -sarjan voittaneessa kuvassa Riekonmarjapuu. Pohjoisen vaellusretkellä syntyneessä kuvassa ovat koivu ja sen juurella oleva maasto päällekkäin. Tuomaristo totesi voittoperusteluissaan muun muassa näin:

”Vahva suomalaisen luonnon värimaailmaa hyödyntävä symbolikuva, jossa on maata – ja maan alisia – sekä avaruuden elementtejä samassa kuvassa.”



Vesterinen on tyytyväinen, että luontokuvakilpailuissa ollaan nykyään takavuosia avarakatseisempia. Juuri monivalotuksen tapaiset tekniikat sallitaan, samoin vaikkapa liiketunnistimen tai kaukolaukaisimen avulla laukeava äänetön kamera.

Viimeksi mainitulla tekniikalla otettiin Vuoden luontokuva 2017 Talven odotus. Ville Heikkisen laajakulmalla läheltä otetussa kuvassa kärppä ihmettelee lumien sulamista aukealla paikalla.

Vuoden luontokuvat löytyvät myös tuoreesta, samannimisestä kirjasta. Teoksessa on myös Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n 40-vuotishistoriikki.

Juha Koski

Juha Koski

juha.koski @ ankkurilehti.fi