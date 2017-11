8.11.2017 00:00 Kotka muuttuu virtuaaliseksi Kotkasta tehdään tarkka kolmiulotteinen tietokonemallinnos, jota tullaan pitämään ajan tasalla. (Kuva: Googlen virtuaalimalli Kotkasta saa pian rinnalleen kaupungin oman virtuaaliversion.) –Kyseessä on nykyaikaisella mittaustekniikalla toteutettu virtuaalikaupunki, johon voidaan liittää muutakin infratietoa, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Kaupungin 3D-mallia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa monin tavoin, esimerkiksi sillä saadaan korvattua osa maastokäynneistä.

–Malli on tehokas tapa tutkia etukäteen, miten erilaiset rakennushankkeet vaikuttavat kaupunkikuvaan. Hyödyntämistapoja mallille keksitään koko ajan lisää. En osaa sanoa, mihin kaikkeen sitä tullaan käyttämään.



Kaupunkisuunnittelun ohella virtuaalimalli on hyödynnettävissä myös muiden toimijoiden taholta. Hannosen mukaan pääkaupunkiseudulla kerätty data on päätetty antaa myös yritysten ja kuntalaisten käyttöön.

–Esimerkiksi teleyhtiö voi tutkia sillä katvealueita. Ja Kotkassakin vähintään osa, toivottavasti mahdollisimman suuri osa, mallista tulee yleisön avoimeen käyttöön.

Kaupungin kannalta parasta markkinointia olisi saada virtuaaliympäristönsä osaksi jotain peliä. Xamk on toteuttanut Mikkelissä kaupungin 3D-mallinnosta osana työelämäaiheista oppimispeliä. Vantaasta löytyy Minecraft-versio, mikä on tosin hieman eri asia.

Jossain kaupungeissa mallille on koetettu löytää lisäkäyttötapoja kilpailuja järjestämällä.



3D-mallinnoksen tekemiseen ja hallinnointiin on varattu kaupungin ensi vuoden budjetissa 80 000 euroa. Hannosen mukaan ei ole vielä selvillä, miten suurissa määrin ylläpito ja päivitykset hoidetaan itse kaupungin toimesta.

–Huomattava osa summasta menee mallin tuottamiseen.

3D-malli luodaan ilmakuvauksella, laserkeilauksella. Kaupunki voi mahdollisesti käyttää itse pientä kuvauskopteria eli dronea ainakin täydennyskuvauksessa, mutta isompi alue tarkoittaa isompaa kalustoa, mikä on vuokrattava tai ostettava palveluna.

–Koko Kotkaa ei pystytä mallintamaan. Mukana ovat keskusta-alueet.

Hannosen mukaan nykypäivään kuuluu se, että kaupunki on tarjolla myös virtuaalisessa muodossa.

Veli-Pekka Kelloniemi

Veli-Pekka Kelloniemi

veli-pekka.kelloniemi @ ankkurilehti.fi