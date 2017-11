10.11.2017 14:00 Seminaari mielenterveyspaikoista Matalan kynnyksen mielenterveyspaikat ovat aiheena Kotkassa sekä Kouvolassa pidettävässä seminaarissa. Ne ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Kouvolassa seminaari järjestetään maanantaina 13. marraskuuta kello 13 Kouvola-talossa. Kotkassa paikkana on pääkirjasto keskiviikkona 15. marraskuuta kello 13.

Kummankin seminaari pääalustaja on Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja, tunnettu psykiatri Kristian Wahlbeck. Hän on sekä nykyisessä työssään että aiemmin tutkijana paneutunut ihmisten avun tarpeeseen, hoitojärjestelmiin, sosiaaliseen vastuuseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tilaisuuksilla on useita järjestäjiä kuten Kakspy ry ja Kouvolan Vuoroveto -kriisikeskus yhteistyökumppaneineen.