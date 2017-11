14.11.2017 00:00 Klamin pianonuotit kansien väliin Esa Ylönen toimitti Uuno Klamin pianosävellyksistä kirjan. Säveltäjä-akateemikko Uuno Klami (1900–1961) on liittynyt kotkalaisen pianotaiteilija, musiikin maisteri Esa Ylösen elämään jo pikkupojasta saakka.

–Klami oli minulle läheinen säveltäjä jo ollessani nuori musiikkiopistolainen. Lisäksi perheemme kesäpaikka sijaitsi hyvin lähellä Klamin kotikylää Klamilaa, Ylönen toteaa.

Kotkan seudun musiikkiopistossa työskentelevä Ylönen on esittänyt vuosien varrella Klamin sävellyksiä lukemattomia kertoja. Hän on myös pitänyt Klami-aiheisia luentokonsertteja ulkomaita myöten. Vuonna 2013 ilmestyi levy Landscape, jolla Ylönen ja viulisti Sirkku Mantere esittävät Klamin pianolle ja viululle sävellettyjä teoksia.



Ylönen valittiin viime vuonna Klami-seuran puheenjohtajaksi.

–Haluan seuran periaatteiden mukaisesti kasvattaa säveltäjän elämäntyön tuntemusta ja arvostusta.

Niinpä hän alkoi tutkia Klamin pianoteosten käsikirjoituksia tavoitteenaan saada niitä nuottikirjaksi. Fennica Gehrman -kustantamon julkaisema Uuno Klamin pianosävellyksiä -teos on juuri putkahtanut painosta. Kirjassa on nuotitettuina kymmenen Klamin pianoteosta.

Nuottisivujen lomassa kulkee teksti, jossa valotetaan Klamin elämää. Tekstit pohjautuvat Klamin elämästä aiemmin julkaistuihin teoksiin. Mukana on myös uutta: kirjailija Maarit Niiniluoto, Uuno Klamin kummityttö, kirjoitti Ranskan vaikutuksesta Uuno Klamiin 1920-luvulla.



Myös Ylönen havaitsi aineistoa kootessaan ranskalaisuuden selvän vaikutuksen Klamin tuotannossa.

–Kirjan tekeminen valotti minullekin hienosti Klamin elämänkaarta.

Ylönen toivoo, että etenkin koulut ottaisivat uutuuskirjan omakseen ja näin lisäisivät Klami-tietoisuutta. Kirjan tekstiosuudet ovat myös englanniksi, joten teoksella on kansainvälistäkin kysyntää.

Ylönen kiittelee kirjahankkeen lukuisia tukijoita, etenkin apurahan myöntänyttä Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastoa.

Juha Koski

juha.koski @ ankkurilehti.fi Säveltäjä-akateemikko(1900–1961) on liittynyt kotkalaisen pianotaiteilija, musiikin maisterielämään jo pikkupojasta saakka.–Klami oli minulle läheinen säveltäjä jo ollessani nuori musiikkiopistolainen. Lisäksi perheemme kesäpaikka sijaitsi hyvin lähellä Klamin kotikylää Klamilaa, Ylönen toteaa.Kotkan seudun musiikkiopistossa työskentelevä Ylönen on esittänyt vuosien varrella Klamin sävellyksiä lukemattomia kertoja. Hän on myös pitänyt Klami-aiheisia luentokonsertteja ulkomaita myöten. Vuonna 2013 ilmestyi levy Landscape, jolla Ylönen ja viulistiesittävät Klamin pianolle ja viululle sävellettyjä teoksia.Ylönen valittiin viime vuonna Klami-seuran puheenjohtajaksi.–Haluan seuran periaatteiden mukaisesti kasvattaa säveltäjän elämäntyön tuntemusta ja arvostusta.Niinpä hän alkoi tutkia Klamin pianoteosten käsikirjoituksia tavoitteenaan saada niitä nuottikirjaksi. Fennica Gehrman -kustantamon julkaisema Uuno Klamin pianosävellyksiä -teos on juuri putkahtanut painosta. Kirjassa on nuotitettuina kymmenen Klamin pianoteosta.Nuottisivujen lomassa kulkee teksti, jossa valotetaan Klamin elämää. Tekstit pohjautuvat Klamin elämästä aiemmin julkaistuihin teoksiin. Mukana on myös uutta: kirjailija, Uuno Klamin kummityttö, kirjoitti Ranskan vaikutuksesta Uuno Klamiin 1920-luvulla.Myös Ylönen havaitsi aineistoa kootessaan ranskalaisuuden selvän vaikutuksen Klamin tuotannossa.–Kirjan tekeminen valotti minullekin hienosti Klamin elämänkaarta.Ylönen toivoo, että etenkin koulut ottaisivat uutuuskirjan omakseen ja näin lisäisivät Klami-tietoisuutta. Kirjan tekstiosuudet ovat myös englanniksi, joten teoksella on kansainvälistäkin kysyntää.Ylönen kiittelee kirjahankkeen lukuisia tukijoita, etenkin apurahan myöntänyttä Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastoa.