21.11.2017 19:00 Esa Sirviöstä Kotkan kaupunginjohtaja Sirviö voitti toisella kierroksella Ari Korhosen. Esa Sirviö on Kotkan uusi kaupunginjohtaja. Valinta tehtiin Kotkan kaupunginvaltuustossa tiistaina 21.11. järjestetyssä, vain runsaan tunnin kestäneessä vaalikokouksessa, jossa Sirviö sai vaalin toisen kierroksen äänistä 27. Vastaehdokkaaksi toiselle äänestyskierrokselle selvinnyt Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen sai 24 ääntä. Vaalin ensimmäisellä kierroksella Sirviö sai 21 ääntä, Korhonen samoin 21 ääntä ja ensimmäisen kierroksen jälkeen kisasta pudonnut Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson yhdeksän ääntä. Korhosen taakse asettuivat kannatuspuheenvuorojen perusteella SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuutetut, kun taas Sirviön puolesta äänestivät suljetussa lippuäänestyksessä mitä ilmeisimmin Kokoomus/RKP:n ja Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutetut. Vihreiden valtuustoryhmä ja Keskustan ainoa valtuutettu olivat ensimmäisellä äänestyskierroksella Larssonin takana, mutta siirtyivät toisella kierroksella pääosin Sirviön taakse. Kotkan kaupunginjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi nyt valittu 48-vuotias Esa Sirviö on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajana. Sirviö ottaa viran vastaan 1. toukokuuta 2018, kun Kotkan nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf jää eläkkeelle. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa kuitenkin työnsä Kotkassa todennäköisesti viransijaisena jo aiemmin keväällä. Esa Sirviö on Kotkan uusi kaupunginjohtaja. Valinta tehtiin Kotkan kaupunginvaltuustossa tiistaina 21.11. järjestetyssä, vain runsaan tunnin kestäneessä vaalikokouksessa, jossa Sirviö sai vaalin toisen kierroksen äänistä 27. Vastaehdokkaaksi toiselle äänestyskierrokselle selvinnyt Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen sai 24 ääntä. Vaalin ensimmäisellä kierroksella Sirviö sai 21 ääntä, Korhonen samoin 21 ääntä ja ensimmäisen kierroksen jälkeen kisasta pudonnut Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson yhdeksän ääntä. Korhosen taakse asettuivat kannatuspuheenvuorojen perusteella SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuutetut, kun taas Sirviön puolesta äänestivät suljetussa lippuäänestyksessä mitä ilmeisimmin Kokoomus/RKP:n ja Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutetut. Vihreiden valtuustoryhmä ja Keskustan ainoa valtuutettu olivat ensimmäisellä äänestyskierroksella Larssonin takana, mutta siirtyivät toisella kierroksella pääosin Sirviön taakse. Kotkan kaupunginjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi nyt valittu 48-vuotias Esa Sirviö on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajana. Sirviö ottaa viran vastaan 1. toukokuuta 2018, kun Kotkan nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf jää eläkkeelle. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa kuitenkin työnsä Kotkassa todennäköisesti viransijaisena jo aiemmin keväällä.