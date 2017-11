23.11.2017 00:00 ”Tuttu paikka ennestään” KAUPUNKI Esa Sirviöstä Kotkan kaupunginjohtaja. –Kotkassa on sellaista vetovoimaa, että näen itseni mielelläni Kotkan kaupunginjohtajana. Toki virka merkitsee myös omalla uralla etenemistä, tuumii Kotkan kaupunginjohtajaksi viime tiistaina valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Esa Sirviö (48). Hänen määräaikainen pestinsä Kotkan ruorissa jatkuu vuoden 2025 huhtikuun loppuun saakka.

Ennakoidusti Kotkan kaupunginjohtajan vaali oli tiukka. Ensimmäisellä kierroksella Sirviö ja Ari Korhonen saivat 21 ääntä Kalle Larssonin jäädessä yhdeksään ääneen. Toisella kieroksella Sirviön taakse asettui 27 ja Korhosen taakse 24 valtuutettua.



Mitä teet ensimmäisenä työpäivänäsi Kotkan kaupunginjohtajana? Mitä seuraavan seitsemän vuoden aikana uskot tekeväsi Kotkan eteen?

–Tutustun ensimmäiseksi lähihenkilökuntaan, jonka kanssa töitä teen sekä päätöksentekijöihin, joista suuri joukko on tullut tutuksi jo tämän hakuprosessin aikana. Seitsemän vuoden päästä toivon, että Kotkan taloustilanne on parempi ja työllisyystilanne merkittävästi parempi, pohtii viisilapsisen perheen kuopuksena syntynyt Sirviö.

–Lähitulevaisuudessa pohdittavaa sote- ja maakuntauudistuksen toiminnallisten sekä taloudellisten vaikutusten kautta kyllä kuntasektorilla riittää.



–Kotkan heikkoudet lähtevät teollisuuden rakennemuutoksesta. Vahvuuksina näen muun muassa metropolin läheisyyden, kansainvälisyyden, merellisyyden ja turistinäkökulmasta silmää hivelevän ympäristön puistoineen, hymyilee Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajana viimeiset seitsemän ja puoli vuotta toiminut Sirviö.

Valittu kaupunginjohtaja vakuuttaa, ettei hänellä ole poliittista taustaa tai poliittisia kytkentöjä. Hän näkee itsensä ammattijohtajana ja toteaa arvostavansa kaikkia päätöksentekijöitä jäsenkirjaan katsomatta istuvat he isossa tai pienemmässä salissa.

–Mänttä-Vilppulassa olen tottunut osallistumaan hyvin erilaisiin tapahtumiin, millä tyylillä aion jatkaa. Lisäksi vähintään kerran kesässä meillä on järjestetty toritapahtuma, jossa kaupunkia on tuotu kaikin puolin tutuksi kuntalaisille ja mökkiläisille.



Soten mukana sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat maakunnat ja kuntien vastuualueina korostuvat sivistys, kulttuuri ja tekniikka. Sirviö muistuttaa, että tulevaisuus on häntä lähellä, sillä onhan Mänttä-Vilppula profiloitunut taidekaupunkina.

–Kulttuuri, sivistys ja tekniikka ovat meille tosi tärkeitä asioita täällä tällä hetkellä.



–Mäntän ja Vilppulan kunnat yhdistyivät 2009. Kysymyksessä oli jos ei rakkaus- niin järkiavioliitto, sillä Mäntän ja Vilppulan kuntakeskusten välimatka on seitsemän kilometriä.

–Ilman muuta tukisin eteläisen Kymenlaakson kuntien yhdistymisselvitystä, mikäli sellaiseen on halua. Toinen vaihtoehtohan on yhteistyön syventäminen. Mänttä ja Vilppulahan tekivät ennen kuntaliitosta yhteistyötä esimerkiksi yhteisten viranhaltijoiden ja prosessien muodossa, tuumii Sirviö.



Tuleva kaupunginjohtaja sanoo muuttavansa ilman muuta Kotkaan, jossa asuvat jo hänen sisarensa Liisa ja Saara.

–Perässä tulevat ainakin vaimo Katja ja 14-vuotias poikamme Nuutti, joka kylläkin käy rippikoulun Mänttä-Vilppulassa.

Joko vene on ensi kesäksi hankittu?

–Ei ole vielä hankintalistallakaan. Minulla on vahva olettamus, että ex-langoltani löytyy tarvittaessa vene käyttöömme.



Sirviö ottaa kaupunginjohtajan viran vastaan torstaina 1. toukokuuta 2018, jolloin Kotkan nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf jää eläkkeelle.

Tuleva kaupunginjohtaja aloittaa työnsä Kotkassa viransijaisena todennäköisesti maaliskuun alusta lukien.Näin Sirviön pesti Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajana kestää lähes kahdeksan vuotta.

KAI-PEKKA VESALAINEN

