1.12.2017 00:00 Sulattelu vielä kesken KOTKA-KYMI Kolmen seurakunnan yhdistyminen on sujunut hyvin.Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen on luotsannut Kotka-Kymin seurakuntaa tämän vuoden alusta. Kotka-Kymin seurakunnan ensimmäinen toimintavuosi alkaa kääntyä lopuilleen. Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakuntien yhdistyminen on kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen mukaan sujunut hyvin, vaikka työtä riittää ja monet asiat ovat vielä vahvasti siirtymävaiheessa. Hän tähdentää, että muutoksen keskellä on koko ajan tehty tavallista seurakuntatyötä kuten autettu ihmisiä, kuunneltu huolia, kastettu, vihitty ja haudattu.

Seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki J. Oksanen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaisa Rönkä iloitsevat, että vuodesta 2015 valmisteltu seurakuntien yhdistyminen on toteutunut myös luottamuselimissä hyvässä hengessä.

–Kertaakaan emme ole rakenteellisista asioista äänestäneet. Hyvää keskustelua on käyty, Oksanen toteaa.

Seurakunnan talousjohtaja Matti Ilmivaltakin on tyytyväinen uuden seurakunnan ensimmäiseen vuoteen.

–Budjetin laatiminen tälle vuodelle oli vähän kuin laukaus pimeään, hän kuvaa.

Ensi vuoden talousarvion kokoamiseen on ollut rakennuspuita huomattavasti enemmän.

Talousjohtajan, kuten muidenkin seurakunnan päättäjien otsaa kurtistavat laskevat verotulot. Vaikka kulupuolta on jo useamman vuoden höylätty, on ensi vuoden budjetti noin 230 000 euroa alijäämäinen. Ilmivallan mukaan tuollainen miinussumma kestetään, mutta vuosikausia tappiota ei voi tehdä.

–Toisaalta emme ole lähteneet talousarviossa kikkailemaan, vaan haluamme olla realisteja. Esimerkiksi satunnaisia myyntituloja ei ole mukana.

Seurakunnan verotulokertymää syövät Kotkan kehno työllisyystilanne, syntyvyyttä suurempi kuolleisuus ja kirkosta eroaminen. Viime mainittu seikka ei tosin näyttele pääosaa talouden tiukentumisessa. Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana seurakunnasta erosi 320 henkeä, liittyneitä kirjattiin 123.



Anna-Tiina Järvinen sanoo, että sanomaa seurakunnan tekemästä työstä tulee edelleen kirkastaa. Haasteena on tavoittaa etenkin nuoria ja työikäisiä aikuisia, joista enää noin puolet kuuluu kirkkoon.

Seurakunta on pyrkinyt sopeuttamaan työntekijämääräänsä laskevien tulojen mukana. Vähennykset on tehty pääosin eläkejärjestelyin. Nyt työntekijöitä on nyt 125, muutamassa vuodessa pääluku on pienentynyt noin 30:lla.

Haasteita taloudenpitoon tuovat myös kiinteistöt ja niiden jatkuva korjaaminen. Ensi vuoden noin miljoonan euron remonttilistalla ovat muiden muassa Langinkosken kirkon huonoon kuntoon päässyt kellotorni, Parikan krematorion kunnostus ja Aittakorven seurakuntatalon peruskorjaaminen.



Myös Kotkan kirkon korjaustarpeita selvitellään. Kirkossa on tehty perusteellisempaa remonttia viimeksi parikymmentä vuotta sitten. Esimerkiksi suurikokoisten ”ruusuikkunoiden” korjaaminen on mittava urakka.

Kotkan uusi seurakuntakeskus on vielä lähtökuopissaan. Vaihtoehtoja ovat muiden muassa kokonaan uusi rakennus tai vanhan säästäminen osittain.

Ohjausryhmää vetävä Heikki J. Oksanen sanoo, että seurakunta etsii kaikessa rauhassa kumppania toteuttamaan tontille seurakuntakeskukseen yhdistettyä asuin-ja liikerakennusta.

Kaisa Rönkä toteaa uusien asuntojen neliöhintojen nousevan tällä hetkellä sellaisiksi, että kysyntä Kotkassa voi olla melko laimeaa. Niinpä kumppaniakaan ei ole toistaiseksi löytynyt.

–Mutta ajat toivottavasti paranevat täälläkin. Onneksi seurakunnalla ei ole kiire muuttaa tiloista mihinkään.

