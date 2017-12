7.12.2017 00:00 Toivottu kapellimestari luotsiksi MUSIIKKI Olari Elts ja Riikka Luostarinen uskovat Viron ja Latvian 100-vuotisjuhlien poikivan ensi syksylle jonkinasteista musiikillista yhteistyötä. Kymi Sinfonietta kiinnittää kapellimestari Olari Eltsin (46) taiteelliseksi neuvonantajakseen vuoden 2018 alusta alkaen. Sopimus on kolmivuotinen ja sitä on mahdollista jatkaa sovitun aikajänteen jälkeen.

Kymi Sinfoniettassa iloitaan tulevasta yhteistyöstä. Toimitusjohtaja Riikka Luostarinen toteaa Eltsin olevan erittäin toivottu kapellimestarivieras Kymi Sinfoniettassa.



–Tämä on meille tosi iso asia. Eltsin välitön ja innostava tapa tehdä musiikkia korkealla tasolla on inspiroivaa sekä soittajille että yleisölle. Elts on kansainvälisesti arvostettu ja monipuolinen kapellimestari, joka tunnetaan innovatiivisista ohjelmistaan, Luostarinen muistuttaa.

–Elts vieraili ensimmäisen kerran Kymi Sinfoniettan kapellimestarina vuonna 2000, jolloin hän voitti Helsingissä kansainvälisen Jean Sibelius -kapellimestarikilpailun.



–Tähän päivään mennessä yhteisiä konserttiproduktioita meillä on ollut parisenkymmentä, laskee Luostarinen ja kertoo, että taiteellisena neuvonantajana Eltsin toimenkuvaan kuuluvan taiteellisen johdon lisäksi hän toimii kapellimestarina vähintään neljässä konserttiproduktiossa vuosittain.

Kymi Sinfoniettan ja Eltsin väliseen sopimukseen kuuluu, että hän työskentelee Kymenlaaksossa vähintään kaksi viikkoa sekä kevät- että syyskaudella.

Luostarinen kehuu Eltsin musiikin tekemisen olevan Kymi Sinfoniettan kanssa samantyyppistä kattaen repertuaarin vanhasta musiikista uusimpiin sävellyksiin.

Elts korostaa olleensa viimeiset kymmenen vuotta vakituisten kiinnitysten suhteen vapaa mies. Hän tekee yhteistyötä Kymi Sinfoniettan ohella useiden muiden orkestereiden kanssa eri puolilla maailmaa.

–Kalenterini on riittävän täynnä, joten minulla ei ole pakkoa jäädä paikoilleni. Järjestely Kymi Sinfoniettan kanssa tarjoaa minulle aikaisempaa tiiviimmän suhteen orkesterin kanssa ja saamme kehitettyä asioita, joita orkesterikin haluaa viedä eteenpäin.



–Kymi Sinfoniettassa on kaikki klassisen musiikin instrumentit patarummuista puuhuiluihin, iloitsee Elts ja lisää, että yksi tavoite on kehittää yhteistyötä toisten taiteenlajien ja orkesterien kanssa sekä saada toimintaan lisää kansainvälistä kontekstia.

–Jatkossa voimme pureutua syvemmälle klassismin aikakauteen ja jättää hieman suuremman jalanjäljen 2000-luvun musiikkiin.

–Kyllähän Kymi Sinfoniettan lähestymistapa musiikkiin, ohjelmisto ja sointi on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut paljon. Tärkeintä kuitenkin on palvella paikallista yleisöä, huomioi Elts.

–Filharmonisissa, säännöllisesti työskentelevissä orkestereissa on erittäin tärkeää, että soittajakunnassa on eri sukupolvien edustajia ja vaihtuvuus on sulavaa, mikä on toteutunut Kymenlaaksossa.

–Haemme konsertteihimme tasokkaita suomalaisia solisteja, mutta pyrimme saamaan tänne myös parhaita solisteja maailmalta. Esimerkiksi helmikuussa solisteiksi saapuvat huippuviulistit latvialaissyntyinen Baiba Skride ja venäläinen Ilja Gringolts.