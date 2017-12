12.12.2017 00:00 Tietoa, tukea ja toisiin tutustumista TOIMINTAA Seksuaalisesti hyväksikäytetyille on taas tarjolla keskusteluryhmä Kymenlaaksossa. –Avoimissa keskusteluryhmissä on tarjolla tietoa, tukea ja tutustumista toisiin, kannustavat Suomen Delfins ry:n järjestösihteeri Henna Lamminen (edessä vas.) ja toiminnanjohtaja Liisa Kaukio-Rasilainen, sekä vapaaehtoiset ryhmänohjaajat Margit Boman (takana vas.) ja Katariina Muotio. Suomen Delfins ry:n toimitilassa Kouvolan keskustassa ollaan odottavaisin mielin.

Syksyllä käynnistyi avoin keskusteluryhmä aikuisille, jotka ovat lapsena joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi.

Kokoontumisia on takana nyt kolme, huomenna torstaina on tämän vuoden viimeinen.

Tuleeko tällä kertaa paikalle ihmisiä yksi, kaksi vai enemmän? Tuleeko kukaan?

–Kouvolan ryhmä oli tauolla pitkään, viitisen vuotta. Oletamme että ryhmälle on taas tarve, koska kyselyjä on tullut, toiminnanjohtaja Liisa Kaukio-Rasilainen kertoo.



Lapsuudessa koetun seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset näkyvät hoitamattomana sukupolvelta toiselle. Usein uhri voi monella tapaa huonosti, eikä selvää näkyvää syytä aina löydy. Tyypillistä on itsetuhoinen käytös: viiltely, itsemurha tai sen yritys, syömis- ja päihdeongelmat, muiden muassa.

Keskusteluryhmässä on mahdollista saada vertaistukea turvallisesti koulutetun ammattilaisen ohjauksessa. Ryhmiä on kymmenellä paikkakunnalla. Kouvolaa lähimmät muut paikat ovat Lahti, Lappeenranta ja Helsinki.

Margit Boman ja Katariina Muotio ovat Kouvolan ryhmän ohjaajat. Boman on koulutukseltaan sosionomi, Muotio seksuaaliterapeutti ja -neuvoja.



Mitä pienempi paikkakunta, sitä suurempi kynnys. Seksuaalisen hyväksikäytön uhrin ei välttämättä ole helppo tulla ryhmään, ei varsinkaan omalla kylällään, tietää Kaukio-Rasilainen.

–Ehkä eniten pelätään, että voi törmätä tuttuun. Mutta on hyvä muistaa, että kaikki ovat ryhmässä samasta syystä, hän kannustaa.

Kaukio-Rasilainen haluaa rohkaista myös miehiä osallistumaan.

–Kyllä meille miehetkin soittavat. Tyypillinen on 40–50-vuotias, joka ihmettelee onko hän joutunut uhriksi, kun 12-vuotiaana vanhempi nainen on tehnyt hänelle juttuja.



Ryhmässä ei keskitytä menneisyyteen, vaan tulevaisuuteen, toteaa Suomen Delfins ry:n järjestösihteeri Henna Lamminen.

–Ei tarvitse pelätä, että omaa hyväksikäytön historiaa pitää käydä läpi. Yksityiskohtiin ei mennä.

Samaa vakuuttavat Boman ja Muotio.

–Emme tenttaa. Jokainen voi kertoa sen verran, miltä itsestä tuntuu. Eikä välttämättä tarvitse sanoa mitään. Ja kaikki on tietysti luottamuksellista.

Jokaisella kokoontumisella on teemansa. Huomisen teemana on ”aarrekartta”. Se pitää sisällään tulevaisuuden haaveiden pohdintaa.

–Seksuaalisesti hyväksikäytetyillä haaveet ovat pieniä. Sellaisia, että käyt aamulla suihkussa tai saat hankittua liput teatteriin, Liisa Kaukio-Rasilainen sanoo.

Teija Piipari

teija.piipari @ pklehti.fi



