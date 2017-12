14.12.2017 00:00 Uimahallin tilalle hyvinvointikeskus KOTKANSAARI Uuden uimahallin suunnittelu käynnistynee ensi vuonna. Nykyisen uimahallin allas vuotaa. Kellarikerroksessa kosteutta riittää. Kotkansaaren uimahalli alkaa väistämättä tulla käyttöikänsä päähän. Allas vuotaa, eivätkä hallin tilat enää vastaa tätä päivää. Kotkan liikuntatoimessa onkin viritelty suunnitelmia uimahallin korvaamisesta kokonaan uuteen ajatteluun perustuvasta rakennuksesta.

Kotkan liikuntajohtaja Antti Mattila toteaa, että haussa on pikemminkin hyvinvointikeskus kuin perinteinen uimahalli. Allas toki rakennettaisiin, mutta uuteen rakennukseen tulisi myös tiloja hyvinvointiin, terveyteen ja kuntotestaukseen erikoistuneille yrityksille. Myös ekologisuus on mukana.

–Kuntosalin laitteilla voitaisiin tuottaa sähköä verkkoon. Pääsylippu olisi sitten halvempi. Myös aurinkoenergian mahdollisuudet tutkitaan, Mattila visioi.



Uuden uimahallin rakentamista pohditaan nyt kaupunkisuunnittelussa. Konsulttiselvityksenä kartoitetaan, millaisia palveluja uusi uimahalli voisi uintimahdollisuuden lisäksi tarjota.

–Lähdemme siitä, että teemme virkamiestyönä suunnitelmat valmiiksi viimeistään ensi vuoden syksyyn mennessä. Päättäjät sitten päättävät, tehdäänkö uusi rakennus, Mattila toteaa.

Uusi uimahalli tulisi sijaitsemaan nykyisen paikalla.

–Sitä puoltaa jo maauimalan sijainti ja sen myötä henkilökunnan käyttö.

On vielä auki, tuleeko nykyisen altaan tilalle 25- vai 50-metrinen allas. Kuntouimarit tervehtisivät ilolla 50 metrin allasta, samoin uintikilpailujen järjestäjät. Toisaalta maauimalassa on jo 50 metrin allas.



Uusi uimahalli niveltyy laajempaan kokonaisuuteen, jonka muodostavat Arto Tolsa Areena mahdollisine uusine katsomoineen ja Puistolan kenttä.

Arto Tolsa Areenan kattamattoman katsomon uusinta pääsi jo kertaalleen vauhtiin, mutta suunnitelmat menivät uusiksi kovien kustannusten vuoksi. Parhaillaan katsomon uusimiseen etsitään kevyempiä vaihtoehtoja yhdessä Palloliiton kanssa.



Puistolan kenttä on odotellut perusteellista kunnostamista jo vuosikaudet. Runsaat sata vuotta sitten käyttöön vihityllä kentällä on kunniakas historia. Se oli ensimmäinen varta vasten urheilemiseen tarkoitettu kenttä Kotkassa. Kentällä on vuosikymmenten saatossa pidetty monia tasokkaita kilpailuja, joissa on nähty urheilijatähtiä Hannes Kolehmaisesta Pauli Nevalaan.

Puistolan kentän kunnostamista puoltaa myös lähellä sijaitseva, Kotkan suosituimpiin käyntikohteisiin kuuluva Katariinan meripuisto. Lähistölle on valmistunut ja valmistuu piakkoin useita uusia asuntoja. Kentän läheisyydessä toimivat myös uusi päiväkoti ja Haukkavuoren koulu, jotka voisivat hyödyntää Puistolan uudistettua kenttää.

Juha Koski

