20.12.2017 00:00 Tulee se joulu löytökissoillekin LAHJOITUS Eläintalon asukeille on pyhinä luvassa erityisherkkuja. Jani Hänninen (vas.) ja Pekka Kuhanen kiikuttivat ne perille. Ruokaa, hiekkaa ja leluja. Laatikoittain, säkeittäin ja kasseittain.

Nyt tuli joulu eläintaloon!

Kotkamillsin tehtaan työntekijät Jani Hänninen ja Pekka Kuhanen tekivät jo perinteeksi tulleen joulunalusretkensä viime viikolla Kouvolan Seudun Eläinyhdistyksen (KSEY) tiloihin Korian Puistolantielle.

–Kyllähän eläimiäkin pitää jouluna muistaa, Vili ja Jasmine nimisiä löytökissoja rapsuttamaan päässeet miehet myhäilevät.



Lahjoittajia ovat vastassa ovat eläintalon kolme palkattua työntekijää, Kristiina Menna, Noora Paronen ja Sanna Voutilainen.

–Jättäkää tavarat tähän kuistille, ohjeistaa Paronen miehiä.

Ja kas, yhdestä laatikosta pilkistää esiin täytekakku asiaan kuuluvin marsipaanieläinhahmoin.

–Keitättekös meille kahvit, sanoo Kuhanen pilke silmäkulmassaan.



Joulu saa ihmiset, yritykset ja muut tahot heltymään hyväntekijöiksi. Se on ilolla huomattu myös KSEY:ssä.

–Joulun alusaika on yksi tuottavimmista lahjoitusajankohdista, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Minna Mänttäri.

Suurin lahjoittajajoukko ovat yksityiset ihmiset. Joku antaa yhden pussin kuivaruokaa tai märkäruokapaketin, osa isomman erän.

–Lahjoituksena saadaan myös arpavoittoja ja muita myyntituotteita, sekä tietysti ihan rahaa.



Eläintalossa on nyt parisenkymmentä kissaa, joista osa ei ole vielä luovutusvalmiita uuteen kotiin. Lisäksi kotihoidossa on useita kissoja.

–Laadukas kissojen kuiva- ja märkäruoka, erilaiset siivoustarvikkeet ja kissanhiekka ovat tuotteita, joille eläintalolla on kysyntää, luettelee Mänttäri.

Joulupyhät, kuten muutkin viikonloput, hoituvat talossa vapaaehtoisten voimin. Yleensä jouluna vapaaehtoiset tuovat erityisherkkuja kissoille.

–Sellaisia terveisiä kaikille lemmikkien omistajille, että myös eläimiä on hyvä muistaa jouluna heille sopivilla herkuilla, Mänttäri vinkkaa.



Kotkamillsin väki on saanut lahjoitusvarat kasaan keräämällä ja palauttamalla tyhjiä pulloja.

–Kolmen vuoden aikana olemme vieneet palautukseen noin 60 000 pulloa, Hänninen toteaa.

Pulloista saaduilla varoilla tehtaalaiset ovat muistaneet myös ikäihmisiä: eteläisessä Kymenlaaksossa on palvelutaloihin viety kolme isoa televisiota ja konjakkia.

Lahjoituksessa Korian eläintalolle olivat mukana ravintola Kujakolli ja lemmikkieläinliike Kouvolan Lemmikki Oy.

Teija Piipari

23.12.2017 > Riemullista joulua! 20.12.2017 > Tulee se joulu löytökissoillekin 14.12.2017 > Uimahallin tilalle hyvinvointikeskus 12.12.2017 > Kahta epäillään Hovi Pubin palosta > Tietoa, tukea ja toisiin tutustumista 7.12.2017 > Toivottu kapellimestari luotsiksi 5.12.2017 > Ankkuri ja PK kunnioittavat itsenäisyyttä juhlalehdellä > Tubettajien joukko täyttää näyttämön 1.12.2017 > Sulattelu vielä kesken 28.11.2017 > Brelin ilmaisu vetoaa näyttelijöihin << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>