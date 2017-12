27.12.2017 00:00 Rakettien räiske päättää juhlavuoden Kymenlaaksossa KYMENLAAKSO Haminassa lentää taivaalle ennätysmäärä ruutia. Kouvolassa on uudenvuoden aattona myös muuta ohjelmaa. Suomi 100 -juhlavuosi päättyy Kymenlaaksossakin näyttäviin ilotulituksiin. Suurimmat paukut lähetetään taivaalle Haminassa, jonne lupaillaan peräti Suomen suurinta ilotulitusta. Asialla on vapaaehtoisvoimin kulttuuritapahtumia kaakon alueella järjestävä Kaakon Kulttuuritehdas ry.

Viime uudenvuoden aattona sama yhdistys ilotulitti Kotkan Karhuvuoressa. Myös tuolloin luvattiin Suomen suurin ilotulitus ja paikalle olleiden mukaan lupaukset myös täyttyivät komeasti.

Haminassa ammutaan taivaalle noin 2 500 suurilotulitetta. Varttitunnin kestävä tulitus alkaa Tervasaaressa uudenvuoden aattona sunnuntaina kello 18.



Kotkan ilotulitus järjestetään useamman vuoden tauon jälkeen taas Kotkansaarella. Ensimmäiset Suomen Ilotulitus Oy:n raketit suhahtavat taivaalle kello 20. Parhaat katselupaikat ovat Kantasatamassa ja Palotorninvuorella.

Yleisölle on varattu rajallinen määrä pysäköintipaikkoja Vellamon parkkipaikalta, joten auto kannattaa jättää keskustaan tai viedä Toriparkkiin, joka on aattona poikkeuksellisesti avoinna kello 22:een asti.

Kantasatamassa on tapahtumia ennen ilotulitusta ja sen aikana. Myynnissä on muiden muassa mehua ja grillimakkaraa.

Viranomaiset muistuttavat, että ilotulitusta seuraavan yleisön joukossa on omien ilotulitteiden ja paukkujen ampuminen kiellettyä.



Kouvolassa suurimmat paukut laitettiin taivaalle jo itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Mutta kokonaan ilman uudenvuoden ilotulitusta ei Kouvolassakaan jäädä. Suomen Pyrotekniikka ampuu Kuusankoskitalon piha-alueella ilotulitteita kello 20 alkaen.

Kouvolassa on uudenvuoden aattona myös muuta ohjelmaa. Kuusankosken VPK:n soihtumarssi lähtee Voikkaan paloasemalta kello 18. Reitti kulkee Voikkaan liikenneympyrään ja takaisin.

Kello 19 käynnistyy Kuusankoskitalossa uudenvuoden perhejuhla, jossa esiintyy muiden muassa Sirkuskoulu Bravuuri. Kaupungin tervehdyksen esittää valtuuston 1. varapuheenjohtaja Paula Werning.

