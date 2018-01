13.1.2018 00:00 Mäyrä asettui taloksi PYHTÄÄ Luvaton vuokralainen tukki alapohjan tuuletusaukot – lattiasieni iski. Virpi Laaksosen pitelemä sienen valtaama vanerinpala on leikattu lattiasta. Kotkalainen Virpi Laaksonen muutti viime keväänä kesäasuntoonsa Pyhtään Kankaalle – niin kuin on tehnyt lukemattomat kerrat. Tällä kertaa talon sisällä odotti epämiellyttävä yllätys. Seinien ja lattian yhtymäkohdasta oli noussut omituista pölyä.

–Vähän niin kuin vaaleanruskeaa vehnäjauhoa, Laaksonen muistelee.

Pölyn leviäminen ei vain loppunut. Samoihin aikoihin alkoi eteisen suunnasta lattian alta kuulua outoa rapinaa. Talon ulkoseinän alle oli ilmestynyt kulkuaukko ja toisella puolella rossipohjaisen lattian tuuletusaukkoja oli tukittu.



Syylliseksi paljastui pian mäyrä, joka oli tehnyt talon alle itselleen lokoisan pesän.

–Ilmeisesti se oli kärsinyt vedosta, kun oli tukkinut lattian tuuletusaukkoja.

Mäyrän touhuamisella oli kuitenkin ikäviä seurauksia. Alapohjan tuuletus heikkeni ja kosteus alkoi kasvaa. Lattiasieni pääsi iskemään 120-vuotiaaseen taloon. Laaksosen havaitsema aine on sienen itiöpölyä.

–Talolla on ikää ja tähän mennessä ei ole ollut mitään ongelmia. Tämä on äitini kotitalo ja myöhemmin myös minun, Laaksonen sanoo.



Hiljattain olohuoneen lattia avattiin. Vanerin alapuolella oli runsaasti sienikasvustoa. Kun eteisestä purettiin lattia, paljastui mäyrän heinistä kasattu pesä.

Terveystarkastaja Risto Karnaattu kävi tällä viikolla paikalla tarkastamassa tilanteen ja antamassa korjausneuvoja rakennusurakoitsija Tapio Sinisalolle.

–Lattiasieni tarvitsee kosteutta ja etenee sen perässä. Sinänsä lattiasieni on aika harvinainen. Olen urani aikana törmännyt siihen muistaakseni kolmesti, Karnaattu kertoo.

Karnaatun mukaan Laaksosen talo on korjattavissa, kunhan kasvusto saadaan poistettua kokonaan rakenteista ja tuuletus taas kuntoon.



Myskärrintiellä sijaitsevan talon pihapiirissä näyttäytyy Laaksosen mukaan melkoinen lajikirjo.

–Valkohäntäpeuroja, kauriita, näätä, villisika ja ilves. Pitäisiköhän tänne perustaa eläintarha, Laaksonen naurahtaa.

–Arvelen, että mäyrän hakeutuminen talon alle voi johtua lähiseutujen metsähakkuista. Mäyrälle ei ole kerta kaikkiaan löytynyt pesäpaikkaa.

Kun korjaustyöt ovat päätöksessä, alkaa vakuutusyhtiön kanssa vääntö korvauksista.

–Kertoivat jo, että myyrän tekemiä tuhoja ei korvata. Sanoin, että nyt tuli yhden kirjaimen virhe. Katsotaan, miten käy, Laaksonen tuumii.

JUHA KOSKI

juha.koski @ ankkurilehti.fi Kotkalainenmuutti viime keväänä kesäasuntoonsa Pyhtään Kankaalle – niin kuin on tehnyt lukemattomat kerrat. Tällä kertaa talon sisällä odotti epämiellyttävä yllätys. Seinien ja lattian yhtymäkohdasta oli noussut omituista pölyä.–Vähän niin kuin vaaleanruskeaa vehnäjauhoa, Laaksonen muistelee.Pölyn leviäminen ei vain loppunut. Samoihin aikoihin alkoi eteisen suunnasta lattian alta kuulua outoa rapinaa. Talon ulkoseinän alle oli ilmestynyt kulkuaukko ja toisella puolella rossipohjaisen lattian tuuletusaukkoja oli tukittu.Syylliseksi paljastui pian mäyrä, joka oli tehnyt talon alle itselleen lokoisan pesän.–Ilmeisesti se oli kärsinyt vedosta, kun oli tukkinut lattian tuuletusaukkoja.Mäyrän touhuamisella oli kuitenkin ikäviä seurauksia. Alapohjan tuuletus heikkeni ja kosteus alkoi kasvaa. Lattiasieni pääsi iskemään 120-vuotiaaseen taloon. Laaksosen havaitsema aine on sienen itiöpölyä.–Talolla on ikää ja tähän mennessä ei ole ollut mitään ongelmia. Tämä on äitini kotitalo ja myöhemmin myös minun, Laaksonen sanoo.Hiljattain olohuoneen lattia avattiin. Vanerin alapuolella oli runsaasti sienikasvustoa. Kun eteisestä purettiin lattia, paljastui mäyrän heinistä kasattu pesä.Terveystarkastajakävi tällä viikolla paikalla tarkastamassa tilanteen ja antamassa korjausneuvoja rakennusurakoitsija–Lattiasieni tarvitsee kosteutta ja etenee sen perässä. Sinänsä lattiasieni on aika harvinainen. Olen urani aikana törmännyt siihen muistaakseni kolmesti, Karnaattu kertoo.Karnaatun mukaan Laaksosen talo on korjattavissa, kunhan kasvusto saadaan poistettua kokonaan rakenteista ja tuuletus taas kuntoon.Myskärrintiellä sijaitsevan talon pihapiirissä näyttäytyy Laaksosen mukaan melkoinen lajikirjo.–Valkohäntäpeuroja, kauriita, näätä, villisika ja ilves. Pitäisiköhän tänne perustaa eläintarha, Laaksonen naurahtaa.–Arvelen, että mäyrän hakeutuminen talon alle voi johtua lähiseutujen metsähakkuista. Mäyrälle ei ole kerta kaikkiaan löytynyt pesäpaikkaa.Kun korjaustyöt ovat päätöksessä, alkaa vakuutusyhtiön kanssa vääntö korvauksista.–Kertoivat jo, että myyrän tekemiä tuhoja ei korvata. Sanoin, että nyt tuli yhden kirjaimen virhe. Katsotaan, miten käy, Laaksonen tuumii. 13.1.2018 > Mäyrä asettui taloksi 12.1.2018 > Merivoimien komentaja esitelmöi Kotkassa 9.1.2018 > Kaupunginjohtaja siirtyi vapaalle 6.1.2018 > Korjaus: Pertti, ei Petri Huhtanen 5.1.2018 > Haussa lisää senioriasuntoja Haminaan 2.1.2018 > Ihan oikea hyljekoira 31.12.2017 > Hyvää uutta vuotta! 27.12.2017 > Rakettien räiske päättää juhlavuoden Kymenlaaksossa 23.12.2017 > Riemullista joulua! 20.12.2017 > Tulee se joulu löytökissoillekin << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>