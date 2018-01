17.1.2018 00:00 Päästötodistuksen keskiarvo 7,5 KAUPUNGINJOHTAJA Poliittiset päättäjät arvioivat Henry Lindelöfin kautta. Keväällä eläköityvä Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf saa luottamushenkilöiltä kouluarvosanan 7,5. Luku on keskiarvo seitsemän eri kaupunginvaltuutetun antamasta numerosta.

Sanallisessa arvioissa Lindelöfin vahvuuksiksi luettiin hyvät suhteet niin valtakunnallisesti kuin rajojen yli esimerkiksi Pietariin. Useampikin päättäjä nosti esiin Lindelöfin ansiokkaan toiminnan Satamaliitossa. Kaupunginjohtajan katsottiin myös edistäneen Kotkan ja Haminan satamien yhdistymistä.

Kantasataman kehittämisessä Lindelöfille luettiin ansioita, mutta joidenkin mielestä hän ripustautui härkäpäisesti liian lennokkaisiin suunnitelmiin. Tosin sitkeys Kantasataman suunnalla luettiin myös plussaksi.

Eniten moitteita kaupunginjohtaja saa Kotkan talouden kehnosta tilasta. Jotkut huomauttavat, että kaupungin talouden tasapainottaminen ei ole yhdestä ihmisestä kiinni.



1) Mitä hyvää Lindelöf sai kaudellaan aikaan?

2) Missä hän ei onnistunut?

3) Minkä kouluarvosanan (4-10) annat hänen kaudestaan Kotkassa?



Annika Aalto-Partanen

Vihreät

1) Toi paljon positiivista virettä ja henkeä ympärilleen. Konkreettisia onnistumisia oli muiden muassa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myynti.

2) Suoraviivainen tapa toimia ei välttämättä miellytä kaikkia.

3) 8,5.



Juho Eerola

Perussuomalaiset

1) Henry Lindelöfille täytyy antaa erityismaininta siitä, että hän oli merkittävässä sivuroolissa, kun Perussuomalaiset nousi ryminällä Kotkan valtuustoon vuonna 2008, ja sitten suureksi puolueeksi vuonna 2012. Toki hän teki sen tahtomattaan, mutta kaupunginjohtajan verovaroin kustannetut visionääriset kaukomatkat etanansyönteineen ja kuittisotkuineen toimivat merkittävänä poliittisena polttoaineena perussuomalaisille. Nämä maalipaikat käytimme todella härskisti hyväksemme. Tokihan puolueemme silloin nousi kautta Suomen, mutta pitää muistaa, että juuri Kotkassa perussuomalaisten kannatus oli noissa kunnallisvaaleissa selkeästi muuta maata korkeampaa.

Niin kutsuttu ”museomestarin tapaus” henkilöityi myös vahvasti kaupunginjohtaja Lindelöfiin, kun hän yhdessä muun kaupungin virkamiesjohdon kanssa teki rikosilmoituksen perussuomalaisten koko silloisesta valtuustoryhmästä vuoden 2009 tammikuun kaupunginvaltuuston kokouksen tapahtumien perusteella. Kyseessä oli elämäni ensimmäinen valtuuston kokous, ja heti poliisikuulusteluihin! Sen jälkeen niitä on ollut helpompi kestää.

Sittemmin sekä perussuomalaisten valtuustoryhmä, että Lindelöf paransivat tapansa. Nykyisin suvaitsemme toisiamme ihan kohtuullisen hyvin.

2) Henry Lindelöfillä oli suuria visioita. Juuri mitkään niistä eivät toteutuneet. Monet hänen ajatuksistaan olivat kerrassaan loistavia, mutta olisivat vaatineet paljon suurempaa kaupunkia kuin Kotkaa toteuttajakseen.

3) Alku ei ollut lupaava, mutta loppua kohti parani. Silti ei nouse seiskaa korkeammalle.



Vesa Levonen

Keskusta

1) Haminan ja Kotkan satamien yhdistyminen tapahtui hänen aikanaan.

2) Talouden kuntoon saattaminen ei onnistunut. Kotka on pahoin ylivelkaantunut, työttömyys on korkea ja samoin kunnallisveroprosentti.

3) Arvosana 5.



Pentti Tiusanen

Vasemmistoliitto

1) Piti ajoittain härkäpäisesti kiinni Kantasataman uudistamishankkeesta (Outlet, monitoimikeskus jne...).

2) Lindelöf ei onnistunut varmistamaan, että Cameron Sawyerin hanke on todella realistisella pohjalla.

3) Muistaen viime vaalikauden taistelun kokoomuksen johtokaksikkoa vastaan ja hänen pärjäämisensä siinä: 8+.



Pasi Hirvonen

Kokoomus

1) Henry (uskon, että saan jo sinutella) on tehnyt Kotkaa tunnetuksi lukuisilla lobbausreissuillaan. Paljon porinaahan niistä on noussut, mutta uskon, että ilman jatkuvaa yhteydenpitoa olisimme paljon enemmän pimennossa, kuin mitä nyt olemme.

2) Talouden kokonaishahmottaminen on jäi liian vähälle huomiolle. Yli kahdeksanvuotisen kaupunginhallitusjaksoni aikana kiinnitimme useaan kertaan huomiota kaupungin huonoon taloudenpitoon, mutta emme juuri vastakaikua saaneet.

Yhteydenpito tytäryhtiöihin ei toteutunut suunnitellulla tavalla ja puhun nyt Kotkan Energia Oy:n suulla, sillä Henry ei juurikaan ollut kiinnostunut Energian asioista, vaikka kyseessä on yksi Suomen parhaiten hoidetuista energiayhtiöistä. Tämä saattoi johtaa myös ajatukseen, että oma energiayhtiö pitäisi myydä, tämä haave ei onneksi ikinä toteutunut.

3) Henry ansaitsee arvosanan 7.



Tiina Montonen

Sosialidemokraatit

1) Hän edisti Kotkan ja Haminan satamien yhdistymistä ja työskenteli Satamaliiton puheenjohtajana. Lindelöf hoiti kansainvälisiä yhteyksiä, erityisesti sijaintimme kannalta tärkeää Venäjä-yhteistyötä.

Edisti myös matkailua, kuten risteilyliikennettä ja Kantasataman kehittämistä sekä merikeskus Vellamon saamista Kotkaan. Piti esillä kulttuuria talouden vaikeinakin aikoina. Lisäsi nuorison osallistumista.

2) Talouden pitää olla täsmällisesti hoidettua, koska vastataan kuntalaisille. Talouden tasapainottaminen ei kuitenkaan ole yhdestä henkilöstä kiinni.

3) Arvosana 8.



Esko Almgren

Kristillisdemokraatit

1) Teki yhteistyötä poliittisten päättäjien suuntaan, päästiin keskustelemaan isoista asioista. On ollut oikea visionääri esimerkiksi Kantasatamassa, vaikutti AMK:n kampukseen saamiseen. Hyvät valtakunnalliset verkostot, esimerkiksi Satamaliiton kautta. Hyvät kansainväliset suhteet esimerkiksi Pietariin, esimerkkinä tasokkaat taidenäyttelyt

3) Arvosana ainakin 8,5.



JUHA KOSKI

juha.koski @ ankkurilehti.fi Keväällä eläköityvä Kotkan kaupunginjohtajasaa luottamushenkilöiltä kouluarvosanan 7,5. Luku on keskiarvo seitsemän eri kaupunginvaltuutetun antamasta numerosta.Sanallisessa arvioissa Lindelöfin vahvuuksiksi luettiin hyvät suhteet niin valtakunnallisesti kuin rajojen yli esimerkiksi Pietariin. Useampikin päättäjä nosti esiin Lindelöfin ansiokkaan toiminnan Satamaliitossa. Kaupunginjohtajan katsottiin myös edistäneen Kotkan ja Haminan satamien yhdistymistä.Kantasataman kehittämisessä Lindelöfille luettiin ansioita, mutta joidenkin mielestä hän ripustautui härkäpäisesti liian lennokkaisiin suunnitelmiin. Tosin sitkeys Kantasataman suunnalla luettiin myös plussaksi.Eniten moitteita kaupunginjohtaja saa Kotkan talouden kehnosta tilasta. Jotkut huomauttavat, että kaupungin talouden tasapainottaminen ei ole yhdestä ihmisestä kiinni.1) Toi paljon positiivista virettä ja henkeä ympärilleen. Konkreettisia onnistumisia oli muiden muassa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myynti.2) Suoraviivainen tapa toimia ei välttämättä miellytä kaikkia.3) 8,5.1) Henry Lindelöfille täytyy antaa erityismaininta siitä, että hän oli merkittävässä sivuroolissa, kun Perussuomalaiset nousi ryminällä Kotkan valtuustoon vuonna 2008, ja sitten suureksi puolueeksi vuonna 2012. Toki hän teki sen tahtomattaan, mutta kaupunginjohtajan verovaroin kustannetut visionääriset kaukomatkat etanansyönteineen ja kuittisotkuineen toimivat merkittävänä poliittisena polttoaineena perussuomalaisille. Nämä maalipaikat käytimme todella härskisti hyväksemme. Tokihan puolueemme silloin nousi kautta Suomen, mutta pitää muistaa, että juuri Kotkassa perussuomalaisten kannatus oli noissa kunnallisvaaleissa selkeästi muuta maata korkeampaa.Niin kutsuttu ”museomestarin tapaus” henkilöityi myös vahvasti kaupunginjohtaja Lindelöfiin, kun hän yhdessä muun kaupungin virkamiesjohdon kanssa teki rikosilmoituksen perussuomalaisten koko silloisesta valtuustoryhmästä vuoden 2009 tammikuun kaupunginvaltuuston kokouksen tapahtumien perusteella. Kyseessä oli elämäni ensimmäinen valtuuston kokous, ja heti poliisikuulusteluihin! Sen jälkeen niitä on ollut helpompi kestää.Sittemmin sekä perussuomalaisten valtuustoryhmä, että Lindelöf paransivat tapansa. Nykyisin suvaitsemme toisiamme ihan kohtuullisen hyvin.2) Henry Lindelöfillä oli suuria visioita. Juuri mitkään niistä eivät toteutuneet. Monet hänen ajatuksistaan olivat kerrassaan loistavia, mutta olisivat vaatineet paljon suurempaa kaupunkia kuin Kotkaa toteuttajakseen.3) Alku ei ollut lupaava, mutta loppua kohti parani. Silti ei nouse seiskaa korkeammalle.1) Haminan ja Kotkan satamien yhdistyminen tapahtui hänen aikanaan.2) Talouden kuntoon saattaminen ei onnistunut. Kotka on pahoin ylivelkaantunut, työttömyys on korkea ja samoin kunnallisveroprosentti.3) Arvosana 5.1) Piti ajoittain härkäpäisesti kiinni Kantasataman uudistamishankkeesta (Outlet, monitoimikeskus jne...).2) Lindelöf ei onnistunut varmistamaan, että Cameron Sawyerin hanke on todella realistisella pohjalla.3) Muistaen viime vaalikauden taistelun kokoomuksen johtokaksikkoa vastaan ja hänen pärjäämisensä siinä: 8+.1) Henry (uskon, että saan jo sinutella) on tehnyt Kotkaa tunnetuksi lukuisilla lobbausreissuillaan. Paljon porinaahan niistä on noussut, mutta uskon, että ilman jatkuvaa yhteydenpitoa olisimme paljon enemmän pimennossa, kuin mitä nyt olemme.2) Talouden kokonaishahmottaminen on jäi liian vähälle huomiolle. Yli kahdeksanvuotisen kaupunginhallitusjaksoni aikana kiinnitimme useaan kertaan huomiota kaupungin huonoon taloudenpitoon, mutta emme juuri vastakaikua saaneet.Yhteydenpito tytäryhtiöihin ei toteutunut suunnitellulla tavalla ja puhun nyt Kotkan Energia Oy:n suulla, sillä Henry ei juurikaan ollut kiinnostunut Energian asioista, vaikka kyseessä on yksi Suomen parhaiten hoidetuista energiayhtiöistä. Tämä saattoi johtaa myös ajatukseen, että oma energiayhtiö pitäisi myydä, tämä haave ei onneksi ikinä toteutunut.3) Henry ansaitsee arvosanan 7.1) Hän edisti Kotkan ja Haminan satamien yhdistymistä ja työskenteli Satamaliiton puheenjohtajana. Lindelöf hoiti kansainvälisiä yhteyksiä, erityisesti sijaintimme kannalta tärkeää Venäjä-yhteistyötä.Edisti myös matkailua, kuten risteilyliikennettä ja Kantasataman kehittämistä sekä merikeskus Vellamon saamista Kotkaan. Piti esillä kulttuuria talouden vaikeinakin aikoina. Lisäsi nuorison osallistumista.2) Talouden pitää olla täsmällisesti hoidettua, koska vastataan kuntalaisille. Talouden tasapainottaminen ei kuitenkaan ole yhdestä henkilöstä kiinni.3) Arvosana 8.1) Teki yhteistyötä poliittisten päättäjien suuntaan, päästiin keskustelemaan isoista asioista. On ollut oikea visionääri esimerkiksi Kantasatamassa, vaikutti AMK:n kampukseen saamiseen. Hyvät valtakunnalliset verkostot, esimerkiksi Satamaliiton kautta. Hyvät kansainväliset suhteet esimerkiksi Pietariin, esimerkkinä tasokkaat taidenäyttelyt3) Arvosana ainakin 8,5. 17.1.2018 > Päästötodistuksen keskiarvo 7,5 13.1.2018 > Mäyrä asettui taloksi 12.1.2018 > Merivoimien komentaja esitelmöi Kotkassa 9.1.2018 > Kaupunginjohtaja siirtyi vapaalle 6.1.2018 > Korjaus: Pertti, ei Petri Huhtanen 5.1.2018 > Haussa lisää senioriasuntoja Haminaan 2.1.2018 > Ihan oikea hyljekoira 31.12.2017 > Hyvää uutta vuotta! 27.12.2017 > Rakettien räiske päättää juhlavuoden Kymenlaaksossa 23.12.2017 > Riemullista joulua! << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>