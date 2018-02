13.2.2018 00:00 ”Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji” LIIKUNTA Riikka Keurulainen opettaa tankotanssia myös miehille. (Kuva: Juha Metso) Valkoisessa tangossa roikkuu nuori nainen, joka laskeutuu akrobaattisella kiepautuksella parkettilattialle. Raskas hengitys kertoo kovasta treenistä, mutta tanssijan hymy on herkässä.

–Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji, joka pistää kropan koville. Tankotanssi vaatii lihasvoimaa, mutta samalla liikkeen tulee näyttää pehmeältä ja kauniilta, sanoo kouvolalainen Riikka Keurulainen (26).



Liikkuminen ja urheilullisuus on aina ollut osa Keurulaisen elämää. Lapsuuden vapaa-ajan täyttivät kilpasuunnistus ja taitoluistelu. Tanssi tuli kuvioihin, kun jalat eivät enää kestäneet luistelun aiheuttamaa rasitusta. Nykyään Keurulainen pyörittää Studio Move Up-tanssikoulua Kouvolan keskustassa yhdessä miehensä kanssa.

–En voi kuvitella työtä liikunnan ulkopuolella. Saan niin paljon henkistä mielihyvää siitä, että tuotan toisille hyvää oloa liikunnan kautta. Tämä on minun juttuni.



Energinen nainen toimii myös personal trainerina ja tekee liikunnanohjaajan sijaisuuksia lähialueilla. Työpäivä saattaa alkaa eläkeläistunneilla Valkealassa ja päättyä kymmenen tunnin päästä äijäjumppaan Aitomäessä. Välissä Keurulainen pitää lasten ja nuorten tankotanssitunteja.

–Tankotanssi on lapsille älyttömän hyvä laji. Se kehittää motoriikkaa ja keskittymiskykyä. Kun on pää alaspäin tangolla omien lihasten varassa, on pakko keskittyä tekemiseen ja siihen hetkeen.



Tankotanssi mielletään naisten lajiksi. Mutta hieman yllättäen miehet ovat usein hyviä tankotanssijoita. Miehillä on yläkehossa enemmän lihasvoimaa kuin naisilla, joten käsillä tehtävät nostot sujuvat helpommin.

–Täällä käy paljon hauskoja polttariporukoita. Miesten kanssa päästään jo ensimmäisellä tunnilla tekemään vaativia pää alaspäin -temppuja. Nopeasti he kuitenkin huomaavat, että tämä on rankka laji, Keurulainen naurahtaa.



Tankotanssissa saa onnistumisen elämyksiä ja hien pintaan. Sitä seuraavat endorfiinit ja hyvän olon tunne. Keurulainen ei tuputa tankotanssia kenellekään. Joillekin se sopii. Toisille oma laji on hiihto, kävely tai avantouinti. Jokaisen kannatta etsiä omaa juttuansa.

Keurulaisella itsellään on taustalla isompi onnettomuus. Hän tippui hevosen selästä ja jäi kaatuvan eläimen alle kahdeksan vuotta sitten. Kaksi niskanikamaa murtui ja selkä on edelleen haastavassa kunnossa. Kuusi kylkiluutakin on luutunut väärään asentoon.

–Jos en tanssisi ja pitäisi lihaksistani huolta, en edes tiedä pystyisinkö kävelemään normaalisti.



Päätetyöskentelyä tekevät naiset kärsivät usein selkä- ja niskakivuista, koska työasento on staattinen kahdeksan tuntia päivässä. Apua hakeville Keurulainen laatii ohjelman, jolla rakennetaan keskivartalon lihaksia. Näin pyritään parempaan kehon asentoon. Jos kerran viikossa tanssitunnilla saadaan asento kuntoon, niin pikku hiljaa se tulee sieltä arkeen. Työpisteellä kannattaa muistaa keskivartalon syvät lihakset ja korjata asentoa ylväämmäksi.

–Ei kenenkään tarvitse balettitanssijaksi muuttua, mutta hyvät lihakset ja korostettu ryhti tekevät hyvää meille kaikille, Keurulainen sanoo.



Keurulainen kannustaa liikuntaa harrastavia ihmisiä syömään terveellisesti, säännöllisesti ja riittävästi. Jos laiminlyö syömisen, niin sen huomaa viimeistään seuraavana päivänä.

–En vaadi personal trainer-asiakkailtani porkkanoiden punnitsemista, koska silloin energiat katoavat pikkuasioiden viilaamiseen. Tärkeintä ja samalla vaikeinta on lähteä liikkeelle. Se on se suurin askel.

Mika Rokka Videohaastattelu: Katso YouTuben DuoKymiTV-kanavalta Riikka Keurulaisen haastatteluvideo, jonka on kuvannut Juha Metso. Valkoisessa tangossa roikkuu nuori nainen, joka laskeutuu akrobaattisella kiepautuksella parkettilattialle. Raskas hengitys kertoo kovasta treenistä, mutta tanssijan hymy on herkässä.–Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji, joka pistää kropan koville. Tankotanssi vaatii lihasvoimaa, mutta samalla liikkeen tulee näyttää pehmeältä ja kauniilta, sanoo kouvolalainen(26).Liikkuminen ja urheilullisuus on aina ollut osa Keurulaisen elämää. Lapsuuden vapaa-ajan täyttivät kilpasuunnistus ja taitoluistelu. Tanssi tuli kuvioihin, kun jalat eivät enää kestäneet luistelun aiheuttamaa rasitusta. Nykyään Keurulainen pyörittää Studio Move Up-tanssikoulua Kouvolan keskustassa yhdessä miehensä kanssa.–En voi kuvitella työtä liikunnan ulkopuolella. Saan niin paljon henkistä mielihyvää siitä, että tuotan toisille hyvää oloa liikunnan kautta. Tämä on minun juttuni.Energinen nainen toimii myös personal trainerina ja tekee liikunnanohjaajan sijaisuuksia lähialueilla. Työpäivä saattaa alkaa eläkeläistunneilla Valkealassa ja päättyä kymmenen tunnin päästä äijäjumppaan Aitomäessä. Välissä Keurulainen pitää lasten ja nuorten tankotanssitunteja.–Tankotanssi on lapsille älyttömän hyvä laji. Se kehittää motoriikkaa ja keskittymiskykyä. Kun on pää alaspäin tangolla omien lihasten varassa, on pakko keskittyä tekemiseen ja siihen hetkeen.Tankotanssi mielletään naisten lajiksi. Mutta hieman yllättäen miehet ovat usein hyviä tankotanssijoita. Miehillä on yläkehossa enemmän lihasvoimaa kuin naisilla, joten käsillä tehtävät nostot sujuvat helpommin.–Täällä käy paljon hauskoja polttariporukoita. Miesten kanssa päästään jo ensimmäisellä tunnilla tekemään vaativia pää alaspäin -temppuja. Nopeasti he kuitenkin huomaavat, että tämä on rankka laji, Keurulainen naurahtaa.Tankotanssissa saa onnistumisen elämyksiä ja hien pintaan. Sitä seuraavat endorfiinit ja hyvän olon tunne. Keurulainen ei tuputa tankotanssia kenellekään. Joillekin se sopii. Toisille oma laji on hiihto, kävely tai avantouinti. Jokaisen kannatta etsiä omaa juttuansa.Keurulaisella itsellään on taustalla isompi onnettomuus. Hän tippui hevosen selästä ja jäi kaatuvan eläimen alle kahdeksan vuotta sitten. Kaksi niskanikamaa murtui ja selkä on edelleen haastavassa kunnossa. Kuusi kylkiluutakin on luutunut väärään asentoon.–Jos en tanssisi ja pitäisi lihaksistani huolta, en edes tiedä pystyisinkö kävelemään normaalisti.Päätetyöskentelyä tekevät naiset kärsivät usein selkä- ja niskakivuista, koska työasento on staattinen kahdeksan tuntia päivässä. Apua hakeville Keurulainen laatii ohjelman, jolla rakennetaan keskivartalon lihaksia. Näin pyritään parempaan kehon asentoon. Jos kerran viikossa tanssitunnilla saadaan asento kuntoon, niin pikku hiljaa se tulee sieltä arkeen. Työpisteellä kannattaa muistaa keskivartalon syvät lihakset ja korjata asentoa ylväämmäksi.–Ei kenenkään tarvitse balettitanssijaksi muuttua, mutta hyvät lihakset ja korostettu ryhti tekevät hyvää meille kaikille, Keurulainen sanoo.Keurulainen kannustaa liikuntaa harrastavia ihmisiä syömään terveellisesti, säännöllisesti ja riittävästi. Jos laiminlyö syömisen, niin sen huomaa viimeistään seuraavana päivänä.–En vaadi personal trainer-asiakkailtani porkkanoiden punnitsemista, koska silloin energiat katoavat pikkuasioiden viilaamiseen. Tärkeintä ja samalla vaikeinta on lähteä liikkeelle. Se on se suurin askel. 13.2.2018 > ”Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji” 10.2.2018 > E18 itään valmistuu 7.2.2018 > Apua voittoa tavoittelematta 3.2.2018 > Vanhempien rooli vääristynyt lasten urheilussa 31.1.2018 > Karhulan koulujen määrää karsitaan? 27.1.2018 > Kotka valmistautuu maaperän puhdistukseen Kantasatamassa 23.1.2018 > Pellen jalanjäljissä 19.1.2018 > Ääni kuuluviin vallan kammareihin 17.1.2018 > Päästötodistuksen keskiarvo 7,5 13.1.2018 > Mäyrä asettui taloksi << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>