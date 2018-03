10.3.2018 00:00 ”Join jokaisena päivänä” ALKOHOLISMI Liisan elämä kului sumussa, kunnes tuli äkkipysäys. –Viimeiset 8–9 kuukautta join jokaisena päivä. Millään ei ollut mitään väliä. Sitten tuli lopputili töistä, kertoo Liisa, 58.

Tuosta sumuisesta ajasta on nyt kulunut 15 vuotta – kaikki ilman pisaraakaan alkoholia. Juhlan kunniaksi Liisa aikoo tarjota kakkukahvit.

Matka alkoholismin syövereihin alkoi ensimmäisestä humalasta 13-vuotiaana.

–Join silloin niin paljon, että sammuin.

Mallia juomiseen Liisa oli saanut jo kotoa. Molemmat vanhemmat käyttivät reippaasti alkoholia.

–Äitini kuoli alkoholin takia, Liisa sanoo.



Liisalle ei nuorenakaan riittänyt yksi tai kaksi olutta. Alkoholia oli juotava niin paljon, että varmasti tuntui päässä. Krapula-aamuina oli saatava nopeasti ”korjausta”.

–Muistan, kun jouduin kävelemään useamman kilometrin lähimpään baariin. Kroppa huusi alkoholia.

Raittiitakin kausia oli ja elämä sujui muuten. Oli töitä, perhe.

–Kulissit olivat kunnossa ja pystyin pitkään hoitamaan työt.

–Aina löytyi syy juomiseen ja viinaa piti olla, meni elämässä hyvin tai huonosti.



Vuonna 2002 työnantaja ensimmäistä kertaa suositteli hakeutumaan hoitoonohjaukseen.

–Kun töistä sitten 2003 tuli lopputili, mietin, että nyt on pakko tehdä jotain.

Apu löytyi myllyhoidosta ja sen jälkeen AA:sta eli Nimettömien Alkoholistien vertaistukiryhmistä.

Liisa kiittelee AA:ta vuolaasti. Ilman kohtalontovereiden kanssa käytyjä keskusteluja ja vertaistukea hän ei olisi pysynyt raittiuden tiellä.

–Alkoholismiin sairastuneet ovat ainoita, jotka ymmärtävät, mistä tässä on kyse. Tavallinen ihminen ei voi sitä ymmärtää. Alkoholismi on mielen sairaus.



Liisa on luonteeltaan puhelias. Alussa hänkin ujosteli kertoa tarinaansa muille AA:ssa käyville, mutta huomasi pian, kuinka suuri helpotus puhuminen muille on.

–AA:ssa voi myös kuunnella, siellä voi kertoa sen verran, kun haluaa. Pelkkä muiden kuunteleminenkin auttaa. Mutta olen sitä mieltä, että yksi käyntikerta ei riitä.

–Jokaisella alkoholistilla on oma, yksilöllinen toipumishistoriansa.

Liisa ei ole enää aikoihin tuntenut viinanhimoa. Hän voi luontevasti ottaa osaa juhliin, joissa muut käyttävät alkoholia.



Hän suosittelee alkoholin kanssa painivia ottamaan yhteyttä AA-toimintaan. Voi soittaa nimettömänä vaikkapa auttavaan puhelimeen. AA:sta ja paikallisista ryhmistä löytyy myös paljon tietoa internetistä.

JUHA KOSKI



AA Kymenlaaksossa:

Auttava puhelin Kotkassa 044 051 2555 ( ti, ke, pe, klo 19-21, la, su 18-20).

Kouvolassa 040 708 9432 (joka päivä klo 17-21).

www.aa.fi

AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. (Lähde: Nimettömät alkoholistit -sivusto). –Viimeiset 8–9 kuukautta join jokaisena päivä. Millään ei ollut mitään väliä. Sitten tuli lopputili töistä, kertoo, 58.Tuosta sumuisesta ajasta on nyt kulunut 15 vuotta – kaikki ilman pisaraakaan alkoholia. Juhlan kunniaksi Liisa aikoo tarjota kakkukahvit.Matka alkoholismin syövereihin alkoi ensimmäisestä humalasta 13-vuotiaana.–Join silloin niin paljon, että sammuin.Mallia juomiseen Liisa oli saanut jo kotoa. Molemmat vanhemmat käyttivät reippaasti alkoholia.–Äitini kuoli alkoholin takia, Liisa sanoo.Liisalle ei nuorenakaan riittänyt yksi tai kaksi olutta. Alkoholia oli juotava niin paljon, että varmasti tuntui päässä. Krapula-aamuina oli saatava nopeasti ”korjausta”.–Muistan, kun jouduin kävelemään useamman kilometrin lähimpään baariin. Kroppa huusi alkoholia.Raittiitakin kausia oli ja elämä sujui muuten. Oli töitä, perhe.–Kulissit olivat kunnossa ja pystyin pitkään hoitamaan työt.–Aina löytyi syy juomiseen ja viinaa piti olla, meni elämässä hyvin tai huonosti.Vuonna 2002 työnantaja ensimmäistä kertaa suositteli hakeutumaan hoitoonohjaukseen.–Kun töistä sitten 2003 tuli lopputili, mietin, että nyt on pakko tehdä jotain.Apu löytyi myllyhoidosta ja sen jälkeen AA:sta eli Nimettömien Alkoholistien vertaistukiryhmistä.Liisa kiittelee AA:ta vuolaasti. Ilman kohtalontovereiden kanssa käytyjä keskusteluja ja vertaistukea hän ei olisi pysynyt raittiuden tiellä.–Alkoholismiin sairastuneet ovat ainoita, jotka ymmärtävät, mistä tässä on kyse. Tavallinen ihminen ei voi sitä ymmärtää. Alkoholismi on mielen sairaus.Liisa on luonteeltaan puhelias. Alussa hänkin ujosteli kertoa tarinaansa muille AA:ssa käyville, mutta huomasi pian, kuinka suuri helpotus puhuminen muille on.–AA:ssa voi myös kuunnella, siellä voi kertoa sen verran, kun haluaa. Pelkkä muiden kuunteleminenkin auttaa. Mutta olen sitä mieltä, että yksi käyntikerta ei riitä.–Jokaisella alkoholistilla on oma, yksilöllinen toipumishistoriansa.Liisa ei ole enää aikoihin tuntenut viinanhimoa. Hän voi luontevasti ottaa osaa juhliin, joissa muut käyttävät alkoholia.Hän suosittelee alkoholin kanssa painivia ottamaan yhteyttä AA-toimintaan. Voi soittaa nimettömänä vaikkapa auttavaan puhelimeen. AA:sta ja paikallisista ryhmistä löytyy myös paljon tietoa internetistä. 10.3.2018 > ”Join jokaisena päivänä” > Kari Makkosesta Vuoden valottaja 7.3.2018 > Myönteisemmän Kouvolan puolestapuhuja > Jumalniemeen uusi kierrätysasema 1.3.2018 > Kotkamills Oy:llä mittavia suunnitelmia 24.2.2018 > Valtuutetut haluavat terveitä kouluja Kotkaan 21.2.2018 > Pekka Passi jätti Kotkan Energian ruorin 15.2.2018 > Sävellyskilpailu käynnistyy 13.2.2018 > ”Tankotanssi on kokonaisvaltainen laji” 10.2.2018 > E18 itään valmistuu << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>