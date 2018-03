10.3.2018 00:00 Kari Makkosesta Vuoden valottaja Kymenlaakson Journalistit ry on palkinnut Vuoden valottaja -palkinnolla Kotkan kaupungin viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Kari Makkosen (57). Viime kesän Kotkan superviikoilla aktiivisuutensa mediaväelle todistanut Kari Makkonen painii jo uusien haasteiden edessä valmistellen Kotkaan kansainvälisiä puuvenemessuja kesälle 2019 sekä luoden puitteita eteläisen Kymenlaaksoon Jukolan Viestille vuodelle 2022 tai 2023.



Vuoden valottaja -palkinnon Makkoselle myöntämisen merkittävin kriteeri on päivittäinen, aktiivinen ja monipuolinen mediaviestintä kelloon katsomatta. Mies on tyytyväinen, että viime aikoina on ollut paljon myönteistä kerrottavaa, kuten Kantasataman outlet-hanke, UPM:n biojalostamosuunnitelma ja Kotkamillsin paperikonehanke. Hän muistuttaa sosiaalisen median tuoneen viestintään kevyempää sävyä.



Sunilassa syntyneellä Makkosella on toimittajatausta. Hän aloitti media-alalla 23-vuotiaana vuonna 1984 urheiluavustajana edesmenneessä Etelä-Suomi -päivälehdessä, siirtyi 1988 paikallisradio Lokkiin, toimi vähän aikaa viestintäalan yrittäjänä, jatkoi Ylen maakuntaradiossa, kunnes siirtyi 1990-luvun puolivälissä Kotkan Meripäivät Oy:n tiedotuspäälliköksi.

Nykyisessä tehtävässään Kotkan kaupungin keskushallinnon viestinnässä Makkonen on työskennellyt 13 vuotta, ensin tiedotuspäällikkönä ja viimeiset kaksi vuotta viestintä- ja tapahtumakoordinaattorina.

KAI-PEKKA VESALAINEN

