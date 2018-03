14.3.2018 00:00 Kevät laittaa museoautot liikkeelle KLASSIKOT Ville Korjus harrastaa autojen rakentelua ja korjausta. Pyhimys-Volvo on vuosimallia 1970. Avain kääntyy virtalukossa ja moottori käy ensiyrityksellä kehräämään kuin kissa. Tallinovista ulos kevättalviseen aurinkoon lipuu upeassa kunnossa oleva Volvo P1800 vuosimallia 1970. Ratin takana hymyilee kotkalainen Ville Korjus (52).

–Tämä auto tunnetaan maailmalla Pyhimys-Volvona. Se johtuu Roger Mooren näyttelemästä Simon Templerista, joka ajoi valkoista P1800:aa Pyhimys -tv-sarjassa 1960-luvulla. Auton rekisterinumero oli ST1. Televisio antoi automallille nosteen, joka jatkuu tänäkin päivänä, Korjus kertoo.



Korjuksen Pyhimys-Volvo on museoajoneuvo eli arkikäytöstä poistettu harrasteauto. Se on museotarkastettu ja hyväksytty museoajoneuvorekisteriin. Päästäkseen museorekisteriin ajoneuvon tulee olla vähintään 30 vuotta vanha, kunnoltaan ja varusteiltaan alkuperäistä vastaava tai sellaiseksi entisöity. Museoajoneuvoluokka perustettiin Suomeen vuonna 1978.

–Tämä auto tuli tehtaalta kananpojankeltaisena. Jossain vaiheessa auto oli Pyhimyksen tapaan valkoinen. Tämän hetkinen tummanvihreä väri on Volvon tehtaan alkuperäisväri. Kaikki muukin autossa on tarkkuudella entisöity. Vuonna 1999 auto oli näytillä American Car Showssa Eurooppa-osastolla, Korjus kertoo autonomistajan ylpeydellä.



Korjuksen autoharrastus alkoi 17-vuotiaana Volkswagenin muodossa. Auton rassaaminen vei miehenalun mukanaan.

–Purin auton tuhannen osiksi ja kasasin uudestaan. Ei siinä tainnut olla järjen häivää, mutta niin se rakentelu karkaa käsistä, Korjus naurahtaa.

Kiintymys ensimmäiseen autoon oli niin vahvaa, että kyseinen kansanauto löytyy edelleen omasta tallista. Kupla-Volkkari on kuitenkin muuttanut muotoaan, sillä siihen on asennettu Mersun keula. Kiinnostus autojen tuunaamiseen on siirtynyt myös Korjuksen jälkikasvulle.

–Auto oli vuosia ajamatta ja pois rekisteristäkin, kunnes aikuistumista lähestyneen Samulin kanssa yhdessä rakensimme siitä toimivan auton. Isän Kuplasta tuli myös pojan ensimmäinen auto, Korjus kertoo.



Samulin isoisä Jaakko Jukka oli autokorjaamoyrittäjä, joka rakensi uniikkeja autoja omaan käyttöön. Tallin nurkassa, kevyen pölykerroksen alla, nököttää erikoinen menopeli. Toyota Hiluxin alustalle tehty lava-auto on uniikki kappale ja niin on sen nimikin.

–Manu on saanut nimensä presidentti Koiviston mukaan. Manu oli Jukan arkiauto ja myös se on rekisteröity museoajoneuvoksi. Toinen hänen itse rakentamansa auto, presidentti Kekkosen mukaan nimetty Urkki, oli puolestaan tarkoitettu juhlavampiin tilaisuuksiin, Korjus muistelee.



Volvo P1800-automallin harrastajat ovat perustaneet Pyhimyskerhon, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja säilyttää Suomessa olevaa Pyhimys-henkilöautojen kantaa ja edistää harrastusta. Lumisella maantiellä ajava Korjus muistelee parin vuoden takaista kesää, jolloin hän osallistui Pyhimys-Volvojen kokoontumisajoihin Hämeenlinnassa.

–Mahdollisuuksien mukaan osallistun vanhojen autojen tapahtumiin, kuten Ruukki Picniciin ja Kuninkaantien ajoihin. Työ hevosalan yrittäjänä ja arki perheenisänä rajoittaa autoille jäävää aikaa. Mutta autojen kanssa puuhaaminen on mukava ja rentouttava harrastus, Korjus sanoo.

