16.3.2018 00:00 Taiteen paloa jo 30 vuotta GALLERIA Sari Heikkinen (kuvassa) on esitellyt huippuosaajia alusta saakka. Taidegallerian juhlavuoden avaavat Kaisu Sirviön värikkäät kukat. Kun Sari Heikkinen avasi Savarte Art -galleriansa Kotkan vanhalla paloasemalla 1988, oli vanhasta puurakennuksesta käyty melkoinen taistelu. Vastakkain olivat keskeisellä paikalla sijaitsevan talon purkamista kannattaneet sekä pääosin kulttuuriväestä koostunut, talon säilyttämistä ja suojelua halunneet.

Tänään on helppo jälkiviisaasti todeta, että toinen osapuoli oli täysin oikeassa.

–Talolla on todella paljon käyttäjiä, seitsemänä päivänä viikossa, Heikkinen sanoo.



Gallerian lisäksi talon vuokralaisiin ja ahkeriin käyttäjiin kuuluvat Kotkan Opiston monet ryhmät.

Ovi käy siis tiuhaan, myös Heikkisen galleriassa. Kolmessa vuosikymmenessä seinillä on nähty suomalaista huippuosaamista, ei vähiten grafiikassa. Noin kuukauden kestävät perusnäyttelyt ovat olleet toiminnan selkäranka alusta saakka.

–Pentti Kaskipuro oli ensimmäinen tunnettu taiteilija, jonka töitä esittelin. Hänen kauttaan sain myös yhteyksiä muihin grafiikan osaajiin.

Sittemmin gallerian seinille on ripustettu myös paljon maalauksia.

–Maalausten kysyntä on koko ajan kasvussa.



Gallerian ja sieltä käsin tapahtuvan myyntitoiminnan lisäksi Heikkinen tekee paljon konsultointityötä: antaa asiakkailleen vinkkejä taidehankinnoista ja tiloihin sopivista teoksista. Asiakkaiden joukossa on niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä, myös isoja sellaisia. Onpa hän hankkinut taidetta eduskuntataloonkin.

–Kerran raahasin tauluja eduskuntatalon rappuja. Ovikin oli jumalattoman painava. Silloin tuli mieleen, että mihin tässä on oikein jouduttu, Heikkinen nauraa.



Toinen mieleen painunut Helsingin reissu oli vierailu Tuulikki Pietilän ja Tove Janssonin kotona Kasarmikadulla.

–Kävin valitsemassa sieltä Pietilän töitä näyttelyyn. Tove Jansson avasi oven. Kun astuin sisään, siirryin suoraan 1800-luvulle. Asunnossa ei oltu muutettu juuri mitään.

Heikkisen kiinnostus taiteeseen on kodin perua ja ”sukuvika”.

–Äidinäiti maalasi, samoin äitini. Kotona puhuttiin kuvataiteesta paljon.



Hehkuvia kukkia Savarte Artin uusi näyttely tuo tuulahduksen keväästä. Taidegraafikko Kaisu Sirviön teoksissa ovat pääosissa kukat ja leiskuvat värit.

–Kuvieni aiheet löydän edelleen luonnosta, sieltä etsin värejä, struktuureja ja malleja. Teosten aiheet ovat orgaanisia ja siksi kiehtovat minua. Samassa kuvassa on nuppuja ja uuden syntymää kuvaavia symboleita. Niin myös täyteen kukoistukseen puhjenneita kukkia ja jo kuolleita ja lakastuneita riutuvia oksia.

–Niin on elämässäkin, ilon, onnen ja täyttymyksen rinnalla kulkee aina suru ja luopuminen, Sirviö luonnehtii.

Sirviön tekniikka on pääasiassa kivilitografia ja tussimaalaus.

Sirviöllä on ollut lukuisia näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin museoissa ja kokoelmissa.



Kaisu Sirviön maalauksia ja grafiikkaa 7.4. saakka Savarte Artissa (Kirkkokatu 13).



