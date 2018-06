16.5.2018 00:00 Kohtaamisia toisen kerran VAPAA-AIKA Katariinan meripuiston tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki ”vauvasta vaariin”. (Kuvassa koordinaattori Inka Setälä ja trubaduurina Kohtaamisia -tapahtumassa esiintyvä Juha-Pekka Putkonen.) Katariinan meripuistossa Kotkassa järjestetään lauantaina 19. toukokuuta kello 14–20 Kohtaamisia -tapahtuma, jonka missiona on se, ettei kenenkään tarvitse olla yksin.



–Ensimmäinen Kohtaamisia kokosi viime lokakuun lopulla Katariinaan noin tuhat henkilöä. Ensi lauantain tapahtumaan odotamme 3 000 ihmistä. Yllättävintä on, että liikkeellä ollaan nollabudjetilla, mutta tapahtuma kasvaa koko ajan. Mukana on yli 80 yhteistyökumppania. Tuntuu että kaikki haluavat lähteä mukaan, tapahtuman koordinaattori Inka Setälä hymyilee.



Katariinan portilta voi lähteä eri pituisille kävelyreiteille omaan tahtiin. Setälä kannustaa kaikkia kutsumaan rohkeasti mukaan ystäviä, naapureita ja muita tuttavia, mutta seuraksi voi poimia myös porttikummin osoittaman kävelykumppanin.

–Koko Katariina on lauantaina täynnä tapahtumia. Yhdistykset ja seurat pystyttävät puistoon herkku- ja kahvilakojuja, joiden myynnin tuotto menee osallistuvien yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Kaupan on muun muassa kasvisruokaa, ruismarjapuuroa, kahvia, pullaa, grillimakkaraa ja vohveleita. Nuotiotulilla voi nauttia myös omia eväitä.



Tapahtumaa siivittää kahdella esiintymislavalla tarjottava ohjelma. Ohjelmansuorittajina ovat esimerkiksi saksofomisti Jyri Vanhala, akustista musiikkia tarjoava Roni & Topi Duo, lausuja Outi Karhu, laulajat Sanna Pekonen, Toni Eurasto, Ella Tepponen ja Nella Pulkkinen, Hard Rocking Group (HRG), PIKO, taikuripari Markku Linden & Cassu, naiskuoro Kawai, Kotkan konservatorion kuoro sekä teatteripaloja Hamina Bastionin Taivaanraapijoista ja Kyminlinnan kesäteatterin Lokista.

–Äänellä itkijät on huikea juttu. Heidän metodinsa vie surut taivaan tuuliin. Pyöräpaja esittelee friikkipyöriä. Näytille tulevat kirjastoauto ja paloauto. Seurakunta esittelee perinneleikkejä. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi kaikille avoimia jooga-, naurujooga- ja taiji-harjoitteita. Shown juontaa Jalle Niemelä.



–Erityisesti lapsille tarjolla on kasvomaalausta, keppihevostytöt, perinneleikkejä, salsan taikaa ja skeittikoulu. Näytille tulevat kirjasto- ja paloauto. Puistoon pystytettävässä teltassa pääsee tutustumaan retkeilyn maailmaan. Kierrätyspaja tuo tarjolle rekillisen vaatteita, Setälä käy läpi ohjelmatarjontaa muistuttaen, että Sofia Virtanen ja Heidi Noponen ovat tapahtuman viralliset valokuvaajat, joiden ottamat kuvat tulevat esille internetissä kuvapankkiin, josta ne ovat kiinnostuneiden vapaasti saatavilla.



Katariinaan järjestetään ilmaiskuljetuksia Karhulaa myöten henkilöille, joilla ei ole omaa kyytiä.

Paikoitusneuvonta- sekä järjestys- ja turvallisuustehtävät hoitaa Kostel ry eli Kotkan seudun eläke- ja varhaiseläkeläiset.



Lisätietoja Kohtaamisia-tapahtumasta www.kohtaamisiakotkassa.fi.

KAI-PEKKA VESALAINEN

