17.5.2018 00:00 Arktika-retki suuntautuu Kaunissaareen Kotkan ympäristöseura järjestää perinteisen Arktika-retken 17. toukokuuta kello 16.30 Sapokasta. Tänä vuonna Vikla III keula suuntautuu Pyhtään Kaunissaareen Ristisaari kiertäen. Oppaana on jälleen luontoasiantuntija Urpo Koponen. Retki alkaa Sapokasta torstaina 17.5. kello 16.30 ja Sapokan lähtölaituriin palataan noin kello 21.30.

Retken hinta on 20 euroa aikuiselta, alle 15 vuotiailta 5 euroa. Retki alkaa Sapokasta torstaina 17.5. kello 16.30 ja Sapokan lähtölaituriin palataan noin kello 21.30.Retken hinta on 20 euroa aikuiselta, alle 15 vuotiailta 5 euroa.