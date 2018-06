23.5.2018 00:00 Tutustumisretki Kyminlinnaan Kyminlinnan historiaan ja rakennuksiin tutustutaan torstaina 24.5. Kotka-seuran järjestämällä maksuttomalla retkellä. Kokoontuminen on kello 18 kesäteatterin portilla. Kasarmi- ja vartiorakennuksia ja linnoitusmiljöötä esittelee kotkalainen Ari Vihreäluoto.



Kyminlinna on tärkeä osa Kotkan historiaa. Se kuului osana venäläisten Kustaa III:n sodan jälkeen rakennuttamaan Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmään. Linnoitus muodosti Ruotsinsalmen merilinnoituksen kanssa kaksoislinnoituksen.



1920–1930-luvuilla Kyminlinna toimi inkeriläisten pakolaisten leirinä. Linnoitus on toiminut myös sotavankien kokoomaleirinä, kulkutautisairaalan keuhkotautiosastona ja suojeluskuntien ampumaratana. Kyminlinna oli Suomen puolustusvoimien käytössä vuosina 1939–2005.