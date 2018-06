23.5.2018 00:00 Tervasaaressa tärähtää KONSERTTI Keisari Vainio johdattelee joukkonsa Haminaan lauantaina. (Kuva: Viime perjantaina Ilkka Vainio piipahti Kotkassa paljastamassa Juha Vainion kadun riimikivet. Juttukumppanina oli myös ravintoloitsija Matti Horto, jonka käsissä on Fred Ohertin ottamia kuvia Juha Vainiosta.) –Tervetuloa hienoon Haminaan,

panemaan riemua ja iloa kaminaan,

runoilee Ilkka ”Ile” Vainio, viitaten ensi lauantaina 26. toukokuuta Haminan Tervasaaressa pidettävään Juha Vainio 80 vuotta -juhlakonserttiin.

Klassikoiden, yllätysten ja tositarinoiden pariin johdattelevat Tervasaaren Keisari Ile Vainion lisäksi Janus Hanski ja Viihteen Kenttämiehet, ”Luumu” Kaikkonen, Tapani Laastola, Pekka Kuorikoski ja joukko yllätysesiintyjiä. Mukana menossa ovat myös kapteeni Patu Patanen ja kauppias Ville Meronen.



Ennen konserttia noin kello 17 pidetään huutokauppa Kymenlaakson keskussairaalan lastenosastojen hyväksi. Myös sunnuntaina 27. toukokuuta kello 17 pelattavassa Haminan Palloilijoiden ottelussa pidetään huutokauppa, jossa huudettavana on muiden muassa auto ja keinu.

Keisari Vainio aateloi haminalaislähtöisen näyttelijälegendan Ilkka ”Ilu” Heiskasen Haminan Herttuaksi.

–Hän voi esittää konsertissa Heiskasen kanssa heiluttiin -klassikon itseoikeutettuna Haminan Herttuana, Vainio selvittää.



Konsertin aikana ja päivän mittaan tehdään myös video, jossa Ilkka Vainio esittää uuden version Juha Vainion juhlavuoden kunniaksi hänen hieman tuntemattomaksi jääneen Viisari värähtää -laulun. Videon kuvaa Juha Metso tiimeineen.

Syntyykö kuvaussessiosta valtakunnallisia uutisia, jää nähtäväksi. Kevättalvella ravintola Kairossa järjestetyssä kuvaustapahtumassa muutama liikaa innostunut avustaja päätyi putkaan. Juha Metson Kairossa kuvaama Juha ”Watt” Vainion poika -video löytyy jo YouTube-palvelusta.



–Paikalla Haminassa on myös TV-partio Lari Seppälä ja Eero Katse, jotka taltioivat materiaalia ensi vuoden suosikkiohjelmaan, Vainio paljastaa.

JUHA KOSKI

Juha Vainio 80 v. -juhlakonsertti Tervasaaren Tullimakasiinissa la 26.5. kello 19. Lippuja saa tarjoushintaan K-Supermarket Kanuunasta.



