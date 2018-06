26.5.2018 00:00 Meripuistoon kävelylle THE ANCHOR Steven Polack asuu Kotkassa, mutta muistaa aina, mistä on lähtöisin. (Kuva: Pekka Vainio) Vuonna 1961 Steven Polack syntyi Birminghamissa, Englannissa. Vuonna 2003 hän tuli Kotkaan valmentamaan FC KooTeePeetä jalkapalloliigassa.

–Sanoin, että vau, merta… Kaupungin keskusta on ihan meren rannalla. Se johtuu siitä, että olemme ihan oikeasti saarella.

Siitä pitäen Steven on asunut Kotkassa, suurimmaksi osaksi.

Nyt olemme Sapokan vesipuistossa, joka on yksi Stevenin suosikkipaikoista. Päivä on aurinkoinen ja lämmin. Tuuli – joka Kotkassa puhaltaa usein raa’asti – henkäilee nyt hellästi.

Steven Polack siis tuli ja jäi. Mutta mitä tekemistä ja näkemistä hän suosittelee niille, jotka saapuvat Kotkaan päivän visiitille?



–Itse menisin kirkkoon, Steven sanoo spontaanisti.

Hän tarkoittaa evenkelis-luterilaista kirkkoa, joka sijaitsee Kirkkokadun ja Kotkankadun kulmassa, kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Kantasatamasta.

–Pidän kirkon sisäpuolesta – en itsekään tiedä miksi. Ennen kävin siellä usein, istuskelin ja katselin ympärilleni.

Kirkko valmistui vuonna 1898, alle 30 vuotta sen jälkeen, kun teollistuminen oli alkanut Kotkansaarella. Uusgoottilainen tiilirakennus oli taatusti vaikuttava näky matalien puutalojen keskellä.

Kotkan keskusta sijaitsee Kotkansaarella, jolla asuu noin 12 000 ihmistä. Steven Pollackin mielestä pikkukaupungit ovat yhden päivän visiiteille parempia kohteita kuin metropolit.

–Nähtävää on pikkukaupungissa vähemmän, mutta sen ehtii nähdä.



Steven luettelee koko joukon käymisen arvoisia kohteita Kotkansaarella.

–Vellamohan on Kantasatamassa. Se on hyvä museo, ja siellä voi syödäkin.

Hän on erityisen innostunut Suomen merimuseosta. Myös Kymenlaakson maakuntamuseo on Vellamossa. Kymmenen vuotta vanha rakennus on sinälläänkin turistikohde, ainoa WOW-arkkitehtuuria edustava rakennus Kotkansaarella.

–Tänne Sapokkaan voi tulla kävelylle. Ja tuolla on Vanha vesitorni, Steven sanoo ja viittaa kädellään vasemmalle puolelleen, Haukkavuoren suuntaan.

Vuonna 1914 valmistunut Vanha vesitorni toimii enää näkötornina. Kun sää on kirkas, sieltä näkee Suursaareen asti, 40 kilometrin päähän. Suomi menetti saaren toisessa maailmansodassa Neuvostoliitolle.

–Mehän unohdamme Katariinan meripuiston, Steven Polack muistaa.

–Kävin siellä eilen kävelyllä. Se on ihastuttava paikka. Siellä voi käydä vaikka piknikillä.



1980-luvun alussa Steven Polack jalkapalloili puoliammattilaisena Coleshill Town F.C:ssä Englannin seitsemännellä sarjatasolla. Vuonna 1984 hän tuli ensimmäistä kertaa Suomeen, kun Rovaniemen Palloseura palkkasi hänet liigajoukkueeseen.

–Minun piti olla täällä vain yksi kausi, jotta saisin pelikokemusta. Nyt on kuitenkin liian myöhäistä palata Englantiin pelaamaan, Steven sanoo ja nauraa.

Hän pelasi 301 ottelua Suomen liigassa vuosina 1984–97 ja ryhtyi sitten valmentajaksi. Hän on valmentanut eri puolella Suomea ja lisäksi Ghanassa useamman kauden.



Steven Polack on nyt 57-vuotias. Hänellä on kaksi suomalaista lasta, ja hän asuu Kotkassa. Silti hänellä on vain yksi passi – Iso-Britannian.

–Muistan aina, missä synnyin ja mistä olen lähtöisin, hän sanoo.

Harri Mannonen

