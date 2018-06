26.5.2018 10:00

Oikaisu kuvaajatietoon

Ankkurin paperilehdessä 26.5. sivulla 3 julkaistussa Steven Polackin haastattelussa on väärä kuvaajatieto. Polackin kuva on Pekka Vainion ottama. Kuvaajatieto on korjattu myös lehtemme verkkosivuilla ilmestyneeseen juttuun tänään klo 10.15. Englanninkielisessä The Anchor -liitteessä kuvaajatieto on merkitty oikein.