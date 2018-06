29.5.2018 00:00 Oppaan mukana historian syövereihin KOTKA Kesän opastetut kävelykierrokset esittelevät rakennuksia, luontoa ja ihmisiä. –Kierroksella olevat ihmettelevät usein, miten ihmeessä ortodoksinen kirkko on säilynyt, opastettuja kävelykierroksia vetävä Teemu Tast kertoo. –Esittelin kaupunkia vieraille oman työni merkeissä. Vuonna 2010 lähdin mukaan Kotkan Matkailuoppaiden toimintaan käytyäni yhden talven mittaisen opaskurssin, kertoo ”siviilissä” Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton toiminnanjohtajana työskentelevä kotkalainen Teemu Tast.

Hän on yksi noin viidestätoista kotkalaisesta matkailuoppaasta, jotka vetävät kesätiistaisin opastettuja kävelykierroksia kaupungissa. Alkava kesä on kolmas, jolloin opastettuja kierroksia on tarjolla.

–Meillä on joka vuosi hieman erilainen ohjelma. Tänä kesänä uutta on Alvar Aalto -teema, samoin kymmenen vuotta täyttävä Vellamo. Myös luontopainotteisuutta on mukana, Tast valottaa.



Tast toteaa harrastuksen antavan paljon myös oppaalle itselleen. Vaikka opas tuntee kaupungin ja sen historian hyvin, saa opastettaviltakin välillä uutta tietoa. Joku saattaa tuntea vaikkapa tiettyyn rakennukseen liittyvän tarinan, jota muut eivät ole kuulleet.

Myös kielitaito pysyy vetreänä. Tastilta sujuu suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan alueen kansainvälistä vetovoimaa on kotkalaisten välillä vaikea hahmottaa.

–Itse olen opastunut Sunilassa esimerkiksi eteläafrikkalaista ryhmää.



Venäläismatkailijat ovat hyvin edustettuina kävelykierroksilla.

–Meillä on nykyään mukavasti venäjänkielisiä oppaita, Tast sanoo.

Kesän ohjelmassa onkin kaksi venäjänkielistä kierrosta. Tiistaina 12. kesäkuuta kello 14 lähdetään Vellamon pääovelta tutustumaan sekä merikeskukseen että puuvenekeskukseen, samoin jäänmurtaja Tarmoon.

Kesäkuun 19. päivä kello 17 alkaen perehdytään linnoituskaupunki Ruotsinsalmen aikaisiin tarinoihin. Lähtö tapahtuu Kotkan ortodoksiselta kirkolta.

JUHA KOSKI Sunilasta Terva leppälehtoon ja arkkitehtien tarinoihin Tämän kesän ensimmäinen opastettu kävelykierros Kotkassa lähtee Tornatorintiellä sijaitsevasta Puuvenekeskuksesta tiistaina 5. kesäkuuta kello 18. Noin puolentoista tunnin kierroksella ihastellaan Puuvenekeskuksen kaarevakattoista veistämörakennusta ja Merikeskus Vellamon siluettia. Samalla keskustellaan näiden uusien rakennusten sijainnista Kotkan historiallisilla paikoilla.

Tiistaina 12. kesäkuuta on aiheena Kyminlinnan pakolaisleirit vuosina 1922–1939. Kierros lähtee rautatien puoleiselta portilta.



Luonnon helmaan päästään 19. kesäkuuta. Puistolan urheilukentän pysäköintialueelta lähtevällä kierroksella tutustutaan Tervaleppälehtoon ja Katariinan raunioihin. Mukaan suositellaan kiikareita.

Elokuun 8. päivä on vuorossa Sunila. Lähtö tapahtuu Sunilan vanhalta kansakoululta (Pakinkatu 3). Kierroksella kuljetaan talosta taloon havainnoiden niiden muotoja, värejä ja materiaaleja. Opas kertoo, millaista oli arki Sunilassa, jota esiteltiin jopa Pariisin ja New Yorkin maailmannäyttelyissä vuosina 1937 ja 1939.



Kesän viimeisten kierrosten kohteina ovat Langinkosken suojelualue (14.8., lähtö museon yläparkkialueelta) ja Kotkansaaren rakennukset ja arkkitehdit (21.8., lähtö Sibeliuksenpuiston kaivonpuoleinen kulma).

Kaikki kierrokset lähtevät kello 18. Aikuisilta viisi euroa, alle 12-vuotiaat maksutta