1.6.2018 00:00 Ankkurit laskekaa, Saga Pearl II on saapunut RISTEILYT Risteilijät Isosta-Britanniasta Kotkan Kantasatamaan rantautuivat varhain keskiviikkoaamuna. Kello on 7.30 ja Kotkan Kantasatamassa käy vilske. Saga Pearl II on saapumaisillaan suotuisten tuulten saattelemana etuajassa aikataulusta. Kotkan Naisvoimistelijoiden paraatityttöjä ei näy ja nuoriso-orkesterilaisia juoksee satamahallista ulos aamuauringon paisteeseen kapellimestari Anne Kankareen kuuluttaessa ohjeita. Kesän ensimmäinen risteilyalus matkalla Isosta-Britanniasta Kotkaan ilmestyy esiin kulman takaa.



Pienestä kiireestä huolimatta vastaanotto oli onnistunut. Paraatityttöjen löydettyä perille kannelle uskaltautuneita matkustajia viihdytettiin perinteisellä marssikoreografialla kappaleen Ankkurit ylös säestämänä.

Myös aluksen henkilökunta yhtyi mukaan hauskanpitoon esittäen omia tanssiliikkeitään ja taputtaen musiikin tahtiin. Merimiesten asiantunteva mutta rennon humoristinen ote työntekoon välittyi varmasti kaikille. Viileästä merisäästä huolimatta tunnelma oli lämmin, ja brittien ja kotkalaisten jälleentapaaminen kaikin puolin iloinen.



Risteilyt Isosta-Britanniasta Kotkaan saivat alkunsa viime kesänä. Edellisvuodesta poiketen alukset ankkuroituivat Kantasatamaan, missä linja-autot ja kaupunkijuna olivat jo odottamassa saapuvia matkalaisia. Paikalla olevat nuoret, median edustajat ja muu väki saivat ihmetellä suurta risteilyalusta ja työntekijöiden tehokasta toimintaa tovin ennen matkustajien rantautumista.



Maltan lipun alla seilaava Saga Pearl II:n kokoinen alus Kotkan Kantasatamassa ei ole näky, jonka voi kohdata päivittäin. Samaisella hetkellä syntyi myös monien aluksella matkaavien ensivaikutelma Suomesta. Kokemus oli siis molemmin puolin jännittävä ja täynnä odotuksia.

Ehkäpä laivan kannella rupatteleva vanha pariskunta yritti katseellaan etsiä Kotkan kaduilta jääkarhuja, joita Suomessa monen ulkomaalaisen kuvitelmissa asustaa.



Tuuli Niemelä



Tuuli Niemelä

Allekirjoittanut työskenteli TET-harjoittelijana Ankkuri-lehdessä.