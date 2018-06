5.6.2018 15:00 Seurahuone uusitaan miljoonilla Kymen Seudun Osuuskauppa käynnistää seitsemän miljoonan euron uudistukset Kotkan Seurahuoneella ensi elokuussa.

Remontti käsittää taloteknisten töiden lisäksi Seurahuoneen ravintolat sekä hotellin vastaanoton.

Remontissa uusitaan Amarillo ja Frans & Rosalie sekä uutena konseptina ravintola Venn. Ravintolat muodostavat katutasossa ravintolamaailman ja niistä on esteetön näkymä ravintolasta toiseen. Keskelle tulee avokeittiö, jonka toimintaa asiakkaat pääsevät seuraamaan.

