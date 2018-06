13.6.2018 10:00 ”Olen hurahtanut maastopyöräilyyn” Laulaja Irina on jättänyt keikkakalenteriin vapaatakin.

Kuka olet, mitä teet?

–Olen laulaja Irina (Saari). Asun Heinolassa mieheni ja kahden lapseni kanssa.



Miltä kesän keikkarintama näyttää?

–Leppoisalle. Teemme kyllä keikkoja, mutta keikkojen väliin on jätetty myös vapaata, että voimme pitkästä aikaa tehdä kesälomareissun lasten kanssa.



Mitä mieltä olet paljon muuttuneesta musiikinkuuntelusta eli levyjä ostetaan vähemmän ja suoratoistopalvelut kasvavat?

–Toki harmittaa, ettei levyjä saa fyysisinä kappaleina enää oikein mistään. Kun Seitsemän -albumini ilmestyi, oli moni hukassa sen suhteen mistä levyä saisi ostaa. Toisaalta käytän itsekin lähes pelkästään suoratoistopalveluja.

– On kätevää, kun koko musiikkikirjasto kulkee puhelimessa mukana ja uusia artisteja ja biisejä on helppo löytää. Lähinnä mietityttää, että miten ihmiset jotka eivät käytä esimerkiksi Spotifyta kuluttavat uutta musiikkia.



Mikä sinusta piti tulla isona?

–Ihan ensimmäinen haave taisi olla balettitanssija. Kouluun mentyäni aloin haaveilla 1-2. luokan opettajan pestistä, koska opettajamme oli niin ihana. Toki pop-tähden ura kiinnosti myös, mutta se ei tuntunut realistiselle.



Mitä harrastat vapaa-aikoina?

–Urheilen paljon joko yksin tai lasten kanssa. Nyt olen hurahtanut maastopyöräilyyn. Sen ohella lenkkeilen, sauvakävelen ja käyn salilla. Luen myös paljon.



Mikä artistin työssä on parasta?

–Parasta on vapaus ja omaehtoisuus. Itseään saa toteuttaa juuri niin, kuin haluaa itselleen tärkeiden tyyppien eli bändin ja teknikoiden kanssa. Oman työn kautta pystyy myös puhuttelemaan ja kohtaamaan valtavan määrän erilaisia ihmisiä ja pääsee kokemaan asioita, joita muuten ei ehkä kokisi.



Entä huonointa?

–Huonointa lienee epävarmuus. Koskaan ei voi tietää mitä seuraavaksi tapahtuu.



Mieliruokasi?

–Riippuu tilanteesta. Tykkään keitoista ja salaateista, mutta intialainen/nepalilainen ruoka toimii ihanasti myös ja sushit ja grillattu ruoka ja, ja, ja...



Mikä on parasta Kouvolassa?

–Rakas ystäväni perheineen asuu siellä eli kyllä minä sanon, että he. Ystäväni on tutustuttanut minua Kouvolan kauneimpiin puoliin yhteisillä lenkeillämme ja vienyt meitä mm. Taiteiden yöhön.



Entä Kotkassa?

–Meri ja lenkkireitit. Lenkkeilen lähes joka paikassa missä keikkailemme ja Kotkassa on ihan huikeat maisemat lenkkipolkujen varrella.



JUHA KOSKI



Irina esiintyy Kotkassa ravintola

Meriniemessä 29.6. –Olen laulaja Irina (Saari). Asun Heinolassa mieheni ja kahden lapseni kanssa.–Leppoisalle. Teemme kyllä keikkoja, mutta keikkojen väliin on jätetty myös vapaata, että voimme pitkästä aikaa tehdä kesälomareissun lasten kanssa.–Toki harmittaa, ettei levyjä saa fyysisinä kappaleina enää oikein mistään. Kun Seitsemän -albumini ilmestyi, oli moni hukassa sen suhteen mistä levyä saisi ostaa. Toisaalta käytän itsekin lähes pelkästään suoratoistopalveluja.– On kätevää, kun koko musiikkikirjasto kulkee puhelimessa mukana ja uusia artisteja ja biisejä on helppo löytää. Lähinnä mietityttää, että miten ihmiset jotka eivät käytä esimerkiksi Spotifyta kuluttavat uutta musiikkia.–Ihan ensimmäinen haave taisi olla balettitanssija. Kouluun mentyäni aloin haaveilla 1-2. luokan opettajan pestistä, koska opettajamme oli niin ihana. Toki pop-tähden ura kiinnosti myös, mutta se ei tuntunut realistiselle.–Urheilen paljon joko yksin tai lasten kanssa. Nyt olen hurahtanut maastopyöräilyyn. Sen ohella lenkkeilen, sauvakävelen ja käyn salilla. Luen myös paljon.–Parasta on vapaus ja omaehtoisuus. Itseään saa toteuttaa juuri niin, kuin haluaa itselleen tärkeiden tyyppien eli bändin ja teknikoiden kanssa. Oman työn kautta pystyy myös puhuttelemaan ja kohtaamaan valtavan määrän erilaisia ihmisiä ja pääsee kokemaan asioita, joita muuten ei ehkä kokisi.–Huonointa lienee epävarmuus. Koskaan ei voi tietää mitä seuraavaksi tapahtuu.–Riippuu tilanteesta. Tykkään keitoista ja salaateista, mutta intialainen/nepalilainen ruoka toimii ihanasti myös ja sushit ja grillattu ruoka ja, ja, ja...–Rakas ystäväni perheineen asuu siellä eli kyllä minä sanon, että he. Ystäväni on tutustuttanut minua Kouvolan kauneimpiin puoliin yhteisillä lenkeillämme ja vienyt meitä mm. Taiteiden yöhön.–Meri ja lenkkireitit. Lenkkeilen lähes joka paikassa missä keikkailemme ja Kotkassa on ihan huikeat maisemat lenkkipolkujen varrella.JUHA KOSKI 13.6.2018 > ”Olen hurahtanut maastopyöräilyyn” 5.6.2018 > Seurahuone uusitaan miljoonilla 1.6.2018 > Ankkurit laskekaa, Saga Pearl II on saapunut 29.5.2018 > Oppaan mukana historian syövereihin 26.5.2018 > Oikaisu kuvaajatietoon > Meripuistoon kävelylle 25.5.2018 > Kotkan Energian hallitus vaihtuu 24.5.2018 > Kitaransoiton salat Haminassa 23.5.2018 > Tutustumisretki Kyminlinnaan > Tervasaaressa tärähtää << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>