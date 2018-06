13.6.2018 16:00 Meripäivät sai nimikko-oluen Kotka Steam Brewery on lanseerannut yhteistyössä Meripäivien kanssa historian ensimmäisen Meripäiväoluen. Uutuus on saanut nimen Meripäiväolunen. JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi

Kotka Steam Brewery on lanseerannut yhteistyössä Meripäivien kanssa historian ensimmäisen Meripäiväoluen. Uutuus on saanut nimen Meripäiväolunen.

Kotka Steam Brewery on tuore kotkalainen panimotulokas, joka on toiminut Kotkan Höyrypanimolla alkuvuodesta 2018. Panimon ensimmäiset oluet ovat tulleet tällä viikolla vähittäismyyntiin ja toinen julkaistuista oluista on lagerolut Meripäiväolunen.



Meripäiväolunen Steam Beer on valmistettu perinteisen kalifornialaisen tyylin mukaan.

–Pienpanimo-oluet ovat tällä hetkellä kysyttyjä ja olemme innoissamme Kotka Steam Breweryn kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Erityisen hienoa on, että Meripäiväolusta on saatavilla nyt jo hyvissä ajoin ennen Meripäiviä, esimerkiksi alueen kaupoista. Meripäivillä sitä pääsee maistelemaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa pystytettävässä pienpanimoravintolassa, ohjelmapäällikkö/vt. kulttuurijohtaja Tiina Salonen kommentoi.



Meripäiväolusta on saatavilla ensimmäistä kertaa lauantaina päättyvässä Lehmuskujan Fiesta -tapahtumassa.Tapahtumassa olutta myydään rajoitettu tynnyrin erä ja tynnyrin korkkaamisen ajankohdasta tiedotetaan panimon Facebook-sivuilla.



Meripäiväolusta on myynnissä tästä viikosta eteenpäin Kotkan alueen K-Marketeista ja K-Supermarketeista. Juhannuksen jälkeen Meripäiväolunen tulee myyntiin myös Kotka Steam Breweryn panimomyymälään, joka avataan Kotkan Höyrypanimolle.

Kaupat, joihin Meripäiväolusta on tilattu:

K- Marketit: Erkinkulma, Mussalo, Karhula, Hovinsaari, Aittakorpi, Hovila ja Korela.

