20.6.2018 10:00 Kupari tähtää huipulle Kotkalaislähtöinen kiekkoilija on vahvoilla NHL-sarjaan. KIMMO MUTTILAINEN

Kotkalaislähtöisen jääkiekkoilijan Rasmus Kuparin osakkeet ovat vahvassa nousussa. Suomen mestaruuteen ja nuorten maailmanmestaruuteen päättyneen nappikauden jälkeen Kupari varataan tulevana viikonloppuna Pohjois-Amerikan ammattilaissarja NHL:ään. 18-vuotiaan Kuparin tie kohti huippua on kuitenkin vasta alussa.



Rasmus Kuparin isä Marko muistetaan Titaanien tehopelaajana 1990-luvulta. Marko pääsi pelaamaan urallaan yhden liigaottelunkin KooKoon riveissä. Isän peliura loppui kohtuullisen nuorena, mutta pojasta polvi paranee ja Rasmus haluaakin panostaa täysillä jääkiekkoon. Panostukset näkyivät jo kolme vuotta sitten, kun seura vaihtui tasokkaampien pelien perässä KooKoon C-junioreiden SM-sarjaan.

–Vuosi Kouvolassa oli varmasti monella tavalla opettavainen ja siinä vaiheessa ”Rape” alkoi todella panostaa jääkiekkoon. Koulutehtäviä hän teki automatkojen aikana, Marko muistelee.



Isompi askel jääkiekon saralla tapahtui kesällä 2016, kun Oulun Kärpät sai houkuteltua lahjakkaan hyökkääjän junioriorganisaatioonsa. Laadukkaasta ja tasokkaasta valmennuksestaan ja pelaajien kehittämisestään tunnettu oululaisseura oli jo aiemmin ollut kiinnostunut Kuparin saamisesta riveihinsä.

–Uskon, että omassa suhtautumisessani jääkiekkoon tapahtui iso muutos, kun ei ollut enää vanhempia auttamassa arjen askareissa. Oulussa piti pärjätä omillaan, Rasmus sanoo.



Rasmuksen oli alkuun määrä pelata vain B-junioreissa, mutta hyvät otteet kaukalossa poikivat paikan A-junioreiden joukkueeseen, jossa hän näytti pärjäävänsä erinomaisesti. Kauden aikana hän pääsi myös edustamaan Suomea 18-vuotiaiden MM-kisoissa, jossa pikkuleijonat nappasivat hopeaa.



Viime kaudella Kupari pääsi tekemään ensiesiintymisensä miesten peleissä. Debyytti SM-liigassa tapahtui heti syksyllä ja samalla Kupari raivasi kivikovasta joukkueesta itselleen pelipaikan. Runkosarjassa otteluita kertyi 39 ja pudotuspeleissä kuusi. Ottelumäärät riittivät siihen, että kauden päätteeksi hän sai oman kultamitalinsa Kärppien voitettua Suomen mestaruuden.

Kesken pudotuspelejä Kärpissä tehtiin kuitenkin päätös, että Kupari saa liittyä 18-vuotiaiden MM-kisajoukkueeseen. MM-kisat päättyivät Suomen maailmanmestaruuteen ja loppuottelussa Kupari oli ratkaisevassa osassa tehden Leijonien avausmaalin ja syöttäessä toisen osuman.

–Kausi meni monella tavalla nappiin, mutta toki parannettavaakin jäi. Onnistumisista saa vain lisää itseluottamusta, jotta ensi kaudella on entistä valmiimpi pelaamaan aikuisten kanssa, Kupari sanoo.



Kuparin juhannus ei mene perinteisin suomalaisin menoin, sillä hän matkaa perheineen Dallasiin, jossa järjestetään NHL:n vuotuinen varaustilaisuus. Ennakkoarvioiden mukaan Kupari varattaisiin ensimmäisellä kierroksella, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hänen mahdollisuutensa päästä tulevaisuudessa pelaamaan maailman parhaassa kiekkosarjassa kohenevat tuntuvasti. Kesäkuun alussa Kupari mm. pisti taululle parhaan penkkipunnerruslukeman.

KIMMO MUTTILAINENKotkalaislähtöisen jääkiekkoilijan Rasmus Kuparin osakkeet ovat vahvassa nousussa. Suomen mestaruuteen ja nuorten maailmanmestaruuteen päättyneen nappikauden jälkeen Kupari varataan tulevana viikonloppuna Pohjois-Amerikan ammattilaissarja NHL:ään. 18-vuotiaan Kuparin tie kohti huippua on kuitenkin vasta alussa.Rasmus Kuparin isä Marko muistetaan Titaanien tehopelaajana 1990-luvulta. Marko pääsi pelaamaan urallaan yhden liigaottelunkin KooKoon riveissä. Isän peliura loppui kohtuullisen nuorena, mutta pojasta polvi paranee ja Rasmus haluaakin panostaa täysillä jääkiekkoon. Panostukset näkyivät jo kolme vuotta sitten, kun seura vaihtui tasokkaampien pelien perässä KooKoon C-junioreiden SM-sarjaan.–Vuosi Kouvolassa oli varmasti monella tavalla opettavainen ja siinä vaiheessa ”Rape” alkoi todella panostaa jääkiekkoon. Koulutehtäviä hän teki automatkojen aikana, Marko muistelee.Isompi askel jääkiekon saralla tapahtui kesällä 2016, kun Oulun Kärpät sai houkuteltua lahjakkaan hyökkääjän junioriorganisaatioonsa. Laadukkaasta ja tasokkaasta valmennuksestaan ja pelaajien kehittämisestään tunnettu oululaisseura oli jo aiemmin ollut kiinnostunut Kuparin saamisesta riveihinsä.–Uskon, että omassa suhtautumisessani jääkiekkoon tapahtui iso muutos, kun ei ollut enää vanhempia auttamassa arjen askareissa. Oulussa piti pärjätä omillaan, Rasmus sanoo.Rasmuksen oli alkuun määrä pelata vain B-junioreissa, mutta hyvät otteet kaukalossa poikivat paikan A-junioreiden joukkueeseen, jossa hän näytti pärjäävänsä erinomaisesti. Kauden aikana hän pääsi myös edustamaan Suomea 18-vuotiaiden MM-kisoissa, jossa pikkuleijonat nappasivat hopeaa.Viime kaudella Kupari pääsi tekemään ensiesiintymisensä miesten peleissä. Debyytti SM-liigassa tapahtui heti syksyllä ja samalla Kupari raivasi kivikovasta joukkueesta itselleen pelipaikan. Runkosarjassa otteluita kertyi 39 ja pudotuspeleissä kuusi. Ottelumäärät riittivät siihen, että kauden päätteeksi hän sai oman kultamitalinsa Kärppien voitettua Suomen mestaruuden.Kesken pudotuspelejä Kärpissä tehtiin kuitenkin päätös, että Kupari saa liittyä 18-vuotiaiden MM-kisajoukkueeseen. MM-kisat päättyivät Suomen maailmanmestaruuteen ja loppuottelussa Kupari oli ratkaisevassa osassa tehden Leijonien avausmaalin ja syöttäessä toisen osuman.–Kausi meni monella tavalla nappiin, mutta toki parannettavaakin jäi. Onnistumisista saa vain lisää itseluottamusta, jotta ensi kaudella on entistä valmiimpi pelaamaan aikuisten kanssa, Kupari sanoo.Kuparin juhannus ei mene perinteisin suomalaisin menoin, sillä hän matkaa perheineen Dallasiin, jossa järjestetään NHL:n vuotuinen varaustilaisuus. Ennakkoarvioiden mukaan Kupari varattaisiin ensimmäisellä kierroksella, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hänen mahdollisuutensa päästä tulevaisuudessa pelaamaan maailman parhaassa kiekkosarjassa kohenevat tuntuvasti. Kesäkuun alussa Kupari mm. pisti taululle parhaan penkkipunnerruslukeman. 21.6.2018 > Toimistomme sulkeutuu 21.6. klo 13.00 20.6.2018 > Kupari tähtää huipulle 19.6.2018 > Ankkuri ei ilmesty kesälauantaisin > Huumerattijuoppo Vesivallintiellä 15.6.2018 > Huumetta ja hirvikolari 14.6.2018 > Kassakaappi varastettiin 13.6.2018 > Meripäivät sai nimikko-oluen > ”Olen hurahtanut maastopyöräilyyn” 5.6.2018 > Seurahuone uusitaan miljoonilla 1.6.2018 > Ankkurit laskekaa, Saga Pearl II on saapunut << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>