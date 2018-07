4.7.2018 00:00 Port´to -festivaali kutsuu rilluttelemaan KAUPUNKI Tarjolla portti satamakaupungin syntiseen yöhön. Inka Setälä (kuvassa) ja Port´to-festivaalin työryhmä haluavat valottaa menneen maailman satamakulttuuria nykysukupolville pilke silmäkulmassa. Merimiehet pitivät aikoinaan Kotkan kapakoita pystyssä. Raskas, eksoottinen työ vaati villejä ja epäsovinnaisia juhlia – viina virtasi satamaravintoloissa ja Kotkan ruusut viihdyttivät vieraitaan. Eikä satama ollut vain raavaiden merimiesten ja ilolintujen aluetta: yhtä lailla naiset, erityisesti yksinhuoltajat tekivät siellä pitkää päivää sahatavaran lastaajina, säkkitaakkojen tekijöinä ja jopa työnjohtajina.



–Ensi lauantaina kutsumme sumutorvella kaikki kotkalaiset ja muualta purjehtivat kadunmiehet ja -naiset, yksinäiset ja moninaiset, kummit ja kaimat viettämään aikaa Kotkan Kantasatamaan tapahtumaan, jossa sukelletaan aikakauteen, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa, toteaa Inka Setälä, yksi festivaalin järjestävän työryhmän jäsenistä.

Satamafestivaali Port’to - syntinen yö satamakaupungin sykkeessä -tapahtuma alkaa Kantasatamasta kello 15.00. Merikapteeni Carl-Gustav Walldénin dramatisoima sellupaalien ahtausesitys vie katsojan 1940-luvun lopulle, jolloin satamassa yritettiin teloittaa sataman työkonttorin johtaja ja sellupaaleja väännettiin käsipelillä, raavaalla voimalla. Tapahtumassa esiintyvät muun muassa Viihdekuoro Stemmarit, Karoliina ja Kari Kiiski sekä sellupaalitiimi.



Merikeskus Vellamo tarjoaa sunnuntaina sisäänpääsyn puoleen hintaan. Kansainvälisten huipputaiteilijoiden Saskia Boddeken ja Peter Greenawayn kokoama Sex and the Sea -näyttely esittelee Merikeskus Vellamossa merimiesten yksinäisyyttä, himoa ja erotiikkaa. Näyttely johdattaa löytöretkelle eksoottisten tuliaisten, salaisuuksia kertovien matkalaukkujen, keulakuvien ja merenneitojen kautta menneeseen maailmaan.

–Kello 16.30 on aika suunnata kohti Kotkan Klubia, jossa tarjoillaan ”makupaloja” ensi kesän suuresta satamafestivaalista, koko kansan katujuhlasta. Illan aikana esiintyvät burleskitähdet Mindy Mad Mangnolia, Lady Misty May ja Lily Wanderlust, paljastaa Setälä.

–Port’to (Port of Kotka) ammentaa innoitustaan menneestä ja iloitsee ilmaisunvapaudessaan korkealle kurottavasta naiseudesta, painottaa Setälä ja muistuttaa, että kotkalaislähtöisen Mindy Mad Magnolian burleskityöpajassa haastetaan kauneusnormeja, ihannoidaan erilaisia vartaloita, iloitellaan ja viekoitellaan.



Kotkan Klubin galleriatilassa avautuu Minna Jerrmanin valokuvanäyttely. Kuvat on tallennettu kaksipäiväisissä Helsinki Burleski -tapahtumissa vuosina 2013–2016 vauhdikkaita. Voimaa, notkeutta ja koordinaatiota vaativaa tankotanssia pääsee ihailemaan klubin pihalla, jossa esiintyvät Silja Sukanen ja Emma Karttunen.

–Skumppabaari kutsuu nauttimaan kesästä. Samalla voi hankkia väliaikaisen merihenkisen tatuoinnin, sitoa illaksi kukkaseppeleen tai osallistua yhteistaideteoksen valmistumiseen Irina Lonskajan johdolla. Satamassa työskenneelleen Hilman tarinaan voi tutustua tarinallisten muistelmien myötä.



Show & Dinner -illanvieton musiikkitarjonnasta vastaa Jallu Sundelin ystävineen ja kapteenina toimii hurmaava näyttelijä-showmies Thomas Pryke.

Tanssin huumaan juhlaväen villitsee maailmanmusiikin mestari Kiureli Sammallahti, rennosta tunnelmoinnista vastaavat jazzahtavat Roni Mäkinen & Topi Sunila, Duo Vanhala Bros ja Tara Vepsäläinen duo.



Illalliskortin 59 euron hinnasta 10 euroa ohjataan Naisten pankille auttamaan naisia siellä, missä tasa-arvo ei vielä toteudu oikein.

