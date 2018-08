14.8.2018 00:00 Markkinahumua Pyhtäällä Lökörenniemessä tuoksuu taas savukala ja olutkin kuohuaa. Pyhtään Saaristomarkkinoita on vietetty vuodesta 1993 lähtien. (Kuva: Pauliina Sakki) Pyhtää virittäytyy taas Saaristomarkkinoiden viettoon. Markkinahumu alkaa perjantaiaamuna 17. elokuuta ja jatkuu koko lauantain yöhön saakka. Paikka on sama mikä jo ensimmäisillä markkinoilla 1993, Lökörenniemi Huutjärvellä.

Kun sää on kohdallaan, on markkinoilla vieraillut yli 10 000 ihmistä. Niin käynee tänäkin vuonna.

Lapset on Saaristomarkkinoilla taas huomioitu. Omassa leikkipaikassa on esimerkiksi leikkikauppa. Muinaismuistoalueella viihdyttää myös Satusoppi.

–Kauppa oli viime vuonna erittäin suosittu, markkinoiden päävastuullisiin kuuluva kunnan hallintosihteeri Sirpa Holm kertoo.

Lasten Saaristomarkkinoita vietetään lauantaina Huutjärven koululla kello 13–16.



Viime vuonna katujuna kuljetti markkinaväkeä Huutjärven koulun lähistöltä, jonne voi pysäköidä auton. Tänäkin vuonna katujuna palvelee, mutta aivan markkina-alueelle ei turvallisuussyistä enää liikennöidä. Juna kurvaa takaisin Hartikantielle läheltä markkinoiden porttia, joten käveltävää ei tule kovin paljon.

Aiempaan tapaan Pyhtään kylistä pääsee bussin kyydissä markkinoille lauantaina. Myös Kotkasta ja Karhulasta kulkee bussi Lököreen ja takaisin aamukymmenestä iltaseitsemään.



Markkinoilla pääse herkistelemään makuhermoja ja sammuttamaan janoa, mutta terveyttäkään ei ole unohdettu. Terveydenedistämisryhmä tekee omassa teltassaan molempina markkinapäivinä esimerkiksi verensokerin mittauksia ja antaa liikuntaneuvontaa.

Pentti Snygg näyttää, kuinka ammattilainen käsittelee kalaa. Näytöksiä on viisi molempina päivinä, ensimmäinen alkaa kello 11.30.

Elävästä musiikista huolehtii tasatunnein Ulappa-Ari ja Matruusit.

Jos esiintymishammasta kolottaa, kannattaa suunnata Esterin ja Leilan Putouskouluun. Siellä muokataan oma sketsihahmo ja tehdään yhdessä lyhyitä esityksiä, joita markkinaväki pääsee seuraamaan.



Markkinoilla valitaan Saariston Sirkka tai Sven. Arvonimi myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut pyhtääläisen kulttuurin ja kotiseututyön saralla. Tunnustus julkistetaan perjantaina kello 18. Samalla jaetaan Pyhtään kunnan yrittäjäpalkinto, jonka jälkeen Pyhtään Harrastajateatteri tarjoilee otteita tämän kesän näytelmästään Suklaasydän.



Saaristomarkkinat ovat osa Pyhtää-viikkoa, joka käynnistyi jo sunnuntaina 12. elokuuta. Viikon ohjelmassa on muiden muassa pyöräretki, kirkkokonsertti, päivätanssit Pyhtään VPK:n lavalla ja puutarhalauantai Kiviniemen kartanossa.

JUHA KOSKI

juha.koski @ ankkurilehti.fi

Lisätietoja: www.pyhtaa.fi. Pyhtää virittäytyy taas Saaristomarkkinoiden viettoon. Markkinahumu alkaa perjantaiaamuna 17. elokuuta ja jatkuu koko lauantain yöhön saakka. Paikka on sama mikä jo ensimmäisillä markkinoilla 1993, Lökörenniemi Huutjärvellä.Kun sää on kohdallaan, on markkinoilla vieraillut yli 10 000 ihmistä. Niin käynee tänäkin vuonna.Lapset on Saaristomarkkinoilla taas huomioitu. Omassa leikkipaikassa on esimerkiksi leikkikauppa. Muinaismuistoalueella viihdyttää myös Satusoppi.–Kauppa oli viime vuonna erittäin suosittu, markkinoiden päävastuullisiin kuuluva kunnan hallintosihteerikertoo.Lasten Saaristomarkkinoita vietetään lauantaina Huutjärven koululla kello 13–16.Viime vuonna katujuna kuljetti markkinaväkeä Huutjärven koulun lähistöltä, jonne voi pysäköidä auton. Tänäkin vuonna katujuna palvelee, mutta aivan markkina-alueelle ei turvallisuussyistä enää liikennöidä. Juna kurvaa takaisin Hartikantielle läheltä markkinoiden porttia, joten käveltävää ei tule kovin paljon.Aiempaan tapaan Pyhtään kylistä pääsee bussin kyydissä markkinoille lauantaina. Myös Kotkasta ja Karhulasta kulkee bussi Lököreen ja takaisin aamukymmenestä iltaseitsemään.Markkinoilla pääse herkistelemään makuhermoja ja sammuttamaan janoa, mutta terveyttäkään ei ole unohdettu. Terveydenedistämisryhmä tekee omassa teltassaan molempina markkinapäivinä esimerkiksi verensokerin mittauksia ja antaa liikuntaneuvontaa.näyttää, kuinka ammattilainen käsittelee kalaa. Näytöksiä on viisi molempina päivinä, ensimmäinen alkaa kello 11.30.Elävästä musiikista huolehtii tasatunnein Ulappa-Ari ja Matruusit.Jos esiintymishammasta kolottaa, kannattaa suunnata Esterin ja Leilan Putouskouluun. Siellä muokataan oma sketsihahmo ja tehdään yhdessä lyhyitä esityksiä, joita markkinaväki pääsee seuraamaan.Markkinoilla valitaan Saariston Sirkka tai Sven. Arvonimi myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut pyhtääläisen kulttuurin ja kotiseututyön saralla. Tunnustus julkistetaan perjantaina kello 18. Samalla jaetaan Pyhtään kunnan yrittäjäpalkinto, jonka jälkeen Pyhtään Harrastajateatteri tarjoilee otteita tämän kesän näytelmästään Suklaasydän.Saaristomarkkinat ovat osa Pyhtää-viikkoa, joka käynnistyi jo sunnuntaina 12. elokuuta. Viikon ohjelmassa on muiden muassa pyöräretki, kirkkokonsertti, päivätanssit Pyhtään VPK:n lavalla ja puutarhalauantai Kiviniemen kartanossa. 18.8.2018 > Vielä viisi vuotta aikaa 14.8.2018 > Markkinahumua Pyhtäällä 4.8.2018 > Musta elokuva kaipaa tekijöitä 1.8.2018 > Pienmylly on kohta harvinaisuus 24.7.2018 > Närpiäiset tekevät tilannekomiikkaa lapsille 20.7.2018 > Koulu kävi kaupaksi 18.7.2018 > Euroja kulunee yli puoli miljoonaa 11.7.2018 > KTP:N KAHVILA ALOITTAA KAUPPATORILLA 6.7.2018 > Kesäillan jumalanpalvelus Kievarimuseolla 5.7.2018 > Takaa-ajo ja ladattu ase << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>