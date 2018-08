22.8.2018 00:00 Kysyntää riittää vapaaehtoisille HYVÄ TEKO Miehille olisi suuri tilaus, kertovat sairaanhoitaja Minna Tani (vas.) ja tukihenkilö Salla Rossi. –Kouvolassa on kolme miestä tukihenkilönä, Kotkan suunnassa ei valitettavasti yhtään. Muutama päivä ennen kaksospoikiensa 2-vuotissyntymäpäiviä Salla Rossi sai tietää sairastavansa ärhäkkää rintasyöpää.

Hän muistaa päivän viiden vuoden takaa kuin eilisen.

–Juhlien järjestelyt olivat meneillään, kutsut lähetetty. Se oli ihan hirveä hetki.

Rossi oli kauhuissaan, mutta juhlat pidettiin.

–Alkushokki oli kamala. Kyllä sitä hetken ajatteli, että minä kuolen. Aivan varmasti kuolen tähän sairauteen.



Syöpäpotilaan hoidot alkoivat. Osittainen rinnan poisto, säde- ja sytostaattihoidot, biologinen lääkitys.

Taistelussa auttoivat läheiset, naapuritkin, joille kaikille Rossi tahtoi syövästään kertoa. Suurta tukea antoi valokuvausta opiskellut kaveri, joka teki lopputyönsä Rossin syöpävuodesta.

Tukea Rossi sai myös Kymenlaakson Syöpäyhdistyksestä. Siellä hän kävi juttelemassa sairaanhoitaja Minna Tanin kanssa. Jossain vaiheessa sairautta Tani kysyi Rossilta, tulisiko hän sitten joskus vertaistukihenkilöksi muille syöpää sairastaville.

–Lupasin, jos hengissä selviän, muistelee Rossi keskustelua.



Syksyllä neljä vuotta sitten, kun syöpädiagnoosista ja -leikkauksesta oli kulunut vuosi, Rossi kävi syöpäyhdistyksen tukihenkilökoulutuksen ja alkoi toimia vertaistukihenkilönä. Pian hän ryhtyi myös saattohoidon tukihenkilöksi.

–Minua oli autettu paljon, joten koin, että haluan antaa kaikkea sitä hyvää takaisin.

Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä on tällä hetkellä kymmenkunta saattohoidon tukihenkilöä sekä Etelä-Kymenlaaksossa että Kouvolan alueella. He vierailevat joka keskiviikko osastolla ja tapaavat saattohoidossa olevia syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. Kotkan seudulla paikka on Karhulan sairaalan saattohoito-osasto, Kouvolassa Marjoniemen Villa Apila. Lisäksi heitä käy kotipotilaiden luona kotikäynneillä.

Vertaistukihenkilöitä, itse syövän sairastaneita, on yhdistyksen listoilla kymmenkunta. He keskustelevat ja tukevat vasta sairastuneita ja heidän läheisiään.

–Se, että voi keskustella jonkun kanssa joka on kokenut jotain samanlaista, sillä on valtava voima, Minna Tani kertoo.



Kaikki syöpäyhdistyksen tukihenkilöt ovat koulutuksen käyneitä ja vaitiolovelvollisia vapaaehtoisia, jotka eivät ota kantaa lääketieteellisiin seikkoihin. Käynnit ovat ilmaisia.

–Koska tukihenkilöitä pyydetään nyt niin paljon potilaiden ja läheisten tueksi, koulutamme heitä syksyllä lisää, vinkkaa Tani.

Salla Rossi, 42, kertoo voivansa hyvin. Pienet pojatkin ovat kasvaneet ja ovat jo tomeria ekaluokkalaisia.

–Kun meillä saadaan aamulla koulureppuraivareita, osaan useimmiten ajatella ettei tämä mitään. Hymyilyttää vaan. Olenhan saanut suuren lahjan, elämän. En kuollutkaan.



Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilökoulutus alkaa opintojaksolla Kouvolan Puhjonrannassa lokakuussa. Koulutus sisältää pieniä kotitehtäviä sekä muutaman koulutusillan Kotkassa ja Kouvolassa. Lisätiedot ja haku p. 05-2296240 tai



Teija Piipari

