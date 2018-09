4.9.2018 00:00 Petri Piipari Eteenpäin Oy:n toimitusjohtajaksi MEDIA Ankkurille ja Pohjois-Kymenlaaksolle yhteinen päätoimittaja. Eteenpäin Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu vuodenvaihteessa. Tuomas Harpf (oik.) siirtyy yhtiön johdon neuvonantajaksi. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Petri Piipari. Kaupunkilehti Ankkurin ja PK:n toimitusjohtaja Petri Piipari (50) on nimitetty Eteenpäin Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2019 lukien. Hän jatkaa myös kaupunkilehtien toimitusjohtajana.

Eteenpäin nykyinen toimitusjohtaja Tuomas Harpf (61) toimii eläkkeelle siirtymiseensä saakka uuden johdon neuvonantajana, yhtiön sijoitussalkun hoitajana ja eri hallitusten jäsenenä.



Aloittaessaan konsernin johdossa Petri Piipari luopuu kaupunkilehti Ankkurin päätoimittajuudesta. Hän on hoitanut tehtävää vuodesta 2006 lähtien. Ankkurin ja PK:n päätoimittajaksi on nimitetty 1.1.2019 lukien kaupunkilehti PK:n nykyinen päätoimittaja Teija Piipari.

–Olen työskennellyt kymenlaaksolaisten kaupunkilehtien parissa yhtäjaksoisesti 25 vuotta. Työ on ollut antoisaa ja monipuolista, Petri Piipari toteaa.

–Tässä kohtaa on hienoa saada kutsu uusiin tehtäviin yli 100-vuotisen historian omaavan, kotkalaisen yhtiön toimitusjohtajaksi. Aika on haasteellinen, mutta konserni, sen tuotteet ja henkilöstö ovat hyvässä iskussa. Tekemisen suunta on vahvasti eteenpäin, Piipari tiivistää.



Tuomas Harpf on iloinen, että yhtiössä on kasvanut hänelle seuraaja, joka tuntee hyvin myös menneisyyden, mutta jatkaa työtä omalla tyylillään ja uusia näkökulmia tuoden.

–Petri on tullut yhtiöryhmään kesätoimittajaksi, toiminut päätoimittajana ja lehtien toimitusjohtajana, opiskellut liiketaloutta ja osallistunut konsernihallituksen työskentelyyn jo vuodesta 2014. Vuosi sitten hän aloitti EMBA -koulutuksen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkinto valmistuu suurin piirtein samaan aikaan, kun jään itse eläkkeelle, Tuomas Harpf kertoo.



–Olen ollut Viestintärahoitus-ryhmän toimitusjohtaja vuodesta 1990, eli 28 vuotta. Viime vuosina olemme käyneet läpi melkoisen rakennemuutoksen. Täällä Kotkassa aloitti vuosi sitten kahdeksan yhtiön kombinaatiofuusiolla synnytetty Eteenpäin Oy, joka jatkaa edeltäjänsä Eteenpäin Osakeyhtiön 112-vuotista perinnettä.

