6.9.2018 00:00 Koko kansan 50-vuotisjuhlat JUHLA Marita Taavitsaisen voi nähdä pitkin syksyä telkusta ja ensi viikonloppuna Leikarissa. Kotkalaislähtöinen Marita Taavitsainen täytti elokuun lopulla 50 vuotta.

–Kotona oli piha-partyt kavereille, hän kertoo.

Suurempi kansanjuhla on tulossa Leikarissa 14. syyskuuta.

–Ehkä alan nyt olla varteenotettavassa iässä, että minua aletaan pikkuhiljaa uskoa, hän pohtii viisikymppisyyttään.

Taavitsainen on ollut iskelmätaivaan kestotähti jo komeasti yli 20 vuotta ja kova kyyti jatkuu edelleen. Haastattelua tehtäessä Maritalla oli kiire Tanssii tähtien kanssa -harjoituksiin ja hän tiesi jo etukäteen, että tulee vähän myöhästymään. Illalla taas oli vielä ohjelmassa keikka Turusta lähtevällä laivalla.



–Tämä on hauskaa, jännittävää ja erittäin haastavaa, hän tuumii tanssiohjelmasta ja siihen valmistautumisesta.

Suorat lähetykset alkavat 23. syyskuuta.

–En tiedä, olenko tarpeeksi hyvä, hän kelaa ja jatkaa, että yritti kyllä nuorena opiskella tanssia, mutta aina puuttui paria tai jotakin.

Tällä haavaa laulajatar kertoo käyvänsä tanssilattialla noin kerran vuodessa.

–Enemmän olen siellä stagen puolella.



Ankkuri-lehteen Taavitsaisella on sellainen hauska kontakti, että hän jakoi lehden edeltäjää Kotkansilmää aikanaan parisen vuotta Kotkansaarella Itäkadulla ja sen tuntumassa.

–Se oli kovaa hommaa, hän hymyilee.

–Jotenkin tulee mieleen kauhea vesisade ja polkupyörä.

Kunnolle lehdenjako teki hyvää ja heti perään tulee mieleen edessä olevat tanssit ja se, että ehkä kerrostalojen portaiden pinkominen olisi juuri se, mikä toisi reisilihaksille etulyöntiasemaa kilpailuun.



Leikari oli aikanaan Taavitsaiselle hyvä ja kova koulu.

–Onnistuin jotenkin parturin työssä sopimaan Leikarin johtajan kanssa niin, että alan laulaa siellä viikoittain, hän muistelee.

Teemana oli ”Marita laulaa ja tanssittaa” ja se oli periaatteessa karaokea sillä erotuksella normaalista, että ainoastaan Marita lauloi.

–Välillä piti vaan suoristaa selkä, mennä lavalle ja löytää into, vaikka paikalla oli vain viisi rekkakuskia, hän muistelee oppivuosiaan.

Toinen paikka, missä Marita lauloi todella paljon, oli Täysikuu, sillä siellä pyöri aikanaan Harmony sisters -musikaali noin 150 kertaa. Silti Taavitsainen on sitä mieltä, että hän ei ole missään muualla laulanut ja esiintynyt niin paljon kuin Leikarissa.



Leikari on jäänyt mieleen hyvin erityisenä paikkana muutenkin.

–Se oli silloin vielä Kymen motelli ja siellä oli vähän sellainen amerikkalaisista elokuvista tuttu motellifiilis, kun majoitukset ovat matalalla ja autolla voi ajaa oven viereen.

–Se on tosi kansanläheinen paikka, hän toteaa ja jatkaa, että sinne ei ole korkeaa kynnystä mennä.

Nykyisin Nurmijärvellä asuva Taavitsainen muistelee, että ei ole esiintynyt Leikarissa ehkä pariin kymmenen vuoteen. Nyt järjestäjillä on kovat piipussa, kun heti avajaisissa on sekä Marita Taavitsainen että Kake Randelin ja molemmilla on vielä omat orkesteritkin.

–Pakko pistää kaikki piippuun, jos meinaa lähteä rulettamaan, hän toteaa ja sanoo, että on ylpeä ja onnellinen, että Leikaria lähdetään nyt pyörittämään uusin voimin.

Sitä Taavitsainen ei vielä tiedä, millainen paikka on nykyään. Se selviää syyskuun 14. päivä.



