12.9.2018 00:00 ”Kotka on järjettömän hieno kaupunki” PALKITTU ”Unski” sai Kotka-seuran nupukivi-palkinnon. Toimittaja-kirjailija Ulla-Maija ”Unski” Sievisestä Kymijokisuistoon syntynyt ja kasvanut Kotka on upea sekoitus ihmisiä ja elämää:

–Täällä on paljon aineksia lauluihin ja kirjoihin: ihmisistä, paikoista, elämistä, kohtaloista, ruuista, merestä, rannikosta ja rakennuksista.



Sievinen sai kuluvalla viikolla kotiseututyöhön erikoistuneen Kotka-seura ry:n nupukivi-palkinnon ansioistaan kotkalaisuuden tallentajana laajaan kirjalliseen tuotantoonsa.

Sievinen on tehnyt toimittajan työtä vuodesta 1972 ja rinnalla on koko ajan kulkenut palo kirjojen kirjoittamiseen.

–Tämä on oikeastaan toimittajan työn jatketta, Sievinen summaa.

–Minusta on mukava kuunnella ihmisiä. Minua kiinnostavat tarinat, joita he kertovat. Ihan tavallisenkin ihmisen elämässä on paljon ihmeellistä ja mielenkiintoista. Monet tarinat ovat itseään suurempia. Niistä avautuu perspektiivi moneen suuntaan.



Ihmisten jututtaminen on Sievisen mielestä kiinnostava prosessi. Yksi jututettava vinkkaa toisesta ja kuin huomaamatta syntyy ihmisten ja tarinoiden verkosto. Haastateltavaa saa usein ensin ”lämmittää” puhumaan.

Mutta sitten tapahtuu jotain kummallista: hanat aukeavat ja tarina alkaa syntyä, saa muotonsa ja rakenteensa:

–Monet valvovat sen jälkeen öitä, kun alkavat muistella.

Sievisen mielestä ympäristö muokkaa asujaansa.

–Fyysinen ympäristö ja maisema merkitsee huiman paljon ihmisille. Uskon, että ympäristö on tosi iso tekijä ihmisen hyvinvoinnille – juuri sellaiset ympäristöt, joita meillä on Kotkassa.



Ulla-Maija Sievinen on ehtinyt kirjoittaa kirjoja ison pärekorillisen verran.

Vaikka ura on kestänyt jo yli neljä vuosikymmentä, virtaa riittää kuin Unskin uusimman kirjan aiheessa, Kymijoessa.

–Tarinoita on oikeasti vielä kerrottavana. Ei kirjoittamisesta pääse eroon. Se on elämäntapa, jäsentää kaikkia asioita ja välittää tärkeitä juttuja muutenkin.



Kotka-seuran myöntämä tunnustus, nupukivi-palkinto tuli Sieviselle yllätyksenä.

Kirjailija on palkinnosta otettu, mielissään ja haluaa tässä yhteydessä myös kiittää Kotka-seuraa.

–Kotka-seura on aikamoinen lahja kotkalaisille. Se antaa paljon evästä kotkalaisuuteen. Kotka on järjettömän hieno kaupunki. Meidän kaikkien pitäisi olla mukana sen kehittämisessä ja uusien mahdollisuuksien luomisessa ihmisille.

Petri Piipari

