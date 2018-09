19.9.2018 00:00 Markus Vanhala elää utopiaa MUUSIKKO Kotkassa kotkalainen saa olla rauhassa. Maailmalla fanit ovat innokkaampia. Markus Vanhala pitää Kotkaa mukavana paikkana ja sanoo, että kertoo aina maailmalla asuvansa saarella. Kotkassa kukaan ei kysele nimmareita, mutta maailmalla on toisin.

–Ehkä erikoisin lahja, jonka olen fanilta saanut, on itseni näköinen kipsiveistos, hevikitaristi naureskelee.

Japanissa ja juuri tällaisissa fani-jutuissa peruskuvio on se, että fani antaa lahjan ja haluaa sitten valokuvaan, jossa näkyy stara, lahja ja fani.

Keikan jälkeistä nimmari- ja kättelytilaisuutta Vanhala bändikavereineen nimittää ”linnan juhliksi”. Ensimmäisinä vuosina ne olivat hienoja hetkiä, mutta nyt sopisi jo hyvin sekin, että soitetaan ja sitten jatketaan matkaa.



Vanhala soittaa aktiivisesti kahdessa bändissä. Joensuulaislähtöinen Insomnium, johon kotkalaiskitaristi meni ensin mukaan tuuraajaksi vuosia sitten, on maailmalla tunnettu nimi. Vanhalan 14-vuotiaana perustama Omnium Gatherum ei ole vielä ihan niin suosittu, mutta kysyntää riittää. Yhtye julkaisi syyskuussa kahdeksannen studioalbuminsa ja aloitti massiivisen Pohjois-Amerikan kiertueen.



Montaa vapaapäivää Vanhala ei ehdi tänä syksynä Kotkassa viettää. Heti Amerikan jälkeen on pikainen Suomen kiertue ja sen jälkeen mennään ympäri Eurooppaa.

–Maksan veroja soittamalla death-metallia, Vanhala naureskelee ja myöntää edelleen ihmettelevänsä sitä, että hän elää utopiaa, jossa harrastuksesta on tullut työ.

Vanhala muistaa kyllä sanoa, että valtiolta on tullut aikanaan rahallista tukea ja on tavallaan ihan luonnollista, että nyt sitä maksetaan takaisin. Levymyynnillä ja latauksilla on vaikea tehdä rahaa, mutta keikat ja bändituotteiden myynti tuovat sen verran hyvin tuloja, että Vanhala ei koskaan aiemmin vastaavia ole tienannut ”oikeista töistä”. Toisaalta Vanhalan ”vapaa-aika” kuluu helposti töissä. On haastatteluja ja myös esimerkiksi oheistuotteiden myynnin järjestely on työtä, joka pitää tehdä.



Uusi OG-levy The Burning Cold on saanut läpi raskaan rokin maailman huippuarvosteluja. Vanhala kertoo, että jaksaa lukea parikymmentä arviota ja sitten pitää antaa olla.

–Jostain syystä meidän viidettä levyä on nyt alettu pitää klassikkona, Vanhala ihmettelee.

Aika näyttää, miten nyt timanttiseksi tituleeratun ”palavan kylmyyden” käy.



Vanhala tykkää turisteilla. Osa Omnium Gatherumin porukasta käy ainoastaan keikkapaikoilla ja majoituksissa, mikä sekin yleensä on bussi, mutta Markus tykkää katsella paikkoja.

Keikka on tietenkin ykkönen, mutta Vanhala harrastaa bändikavereineen pienpanimoita, paikallisia oluita ja legendaarisia pubeja. Myös levyjen kerääminen on mieluista puuhaa.

–Kun tullaan johonkin kaupunkiin, googletetaan että missä myydään käytettyjä levyjä ja sitten sinne.

Vanhala on myös luontofani.

–Näen musiikin usein visuaalisesti ja saan paljon inspiraatiota luonnosta.

Kotkassa merkittävä luontopaikka on mm. Langinkoski, joka näkyykin OG:n uusimmalla videolla Refining Fire.

