3.10.2018 00:00 Terveysasema nousee koulun pihaan KOTKANSAARI Väistötilat toimittavan yhtiön omistaa Ikea. Temporentin aluepäällikkö Frank Blomqvist (vas.) ja kaupungin rakennuttajainsinööri Juha Kaunola kävivät tutkimassa töiden etenemistä Kotkansaaren terveysaseman tulevissa tiloissa. Sisäilmaongelmista kärsivä Kotkansaaren terveysasema muuttaa marraskuun aikana Toivo Pekkasen koulun pihamaalle rakennettuihin väistötiloihin.

–Tarkkaa muuttopäivää ei ole vielä päätetty, mutta marraskuun aikana se tapahtuu. Tiedotamme muutosta hyvissä ajoin esimerkiksi kaupungin nettisivuilla, Kotkansaaren terveysaseman palveluesimies Saija Hämäläinen kertoo.

Hiljattain paikoilleen nostettujen, noin tuhat neliömetriä työtiloja sisältävien tilaelementtien sisällä käy kuhina. Väliseiniä viimeistellään ja piuhoja vedetään.



Väistötilat toimittaneen Temporent Oy:n aluepäällikkö Frank Blomqvist kertoo koulun pihalle nousevan rakennuksen olevan yhtiön upouutta mallia, jota on asennettu vasta muutamiin kohteisiin. Kuivissa sisätiloissa rakennetuissa elementeissä on valmiina suihku ja WC-tilat kaakeleita myöten, samoin valtaosa vesi-, ja sähköjohdoista sekä valaistuksesta.

–Tämä kohde vaatii hieman tavallista enemmän jälkitöitä, esimerkiksi väliseiniä, koska työhuoneita on paljon. Terveysasemalla on myös runsaasti erilaisia laitteita, jotka vaativat suuren määrän kaapeleita.

Temporent on alallaan melkoisen iso tekijä. Yhtiö toimii Pohjoismaiden lisäksi Baltiassa. Emoyhtiö ei ole sekään pienimmistä päästä, sillä Temporentin omistaa maailmanlaajuinen huonekalujätti Ikea.



Tiloissa tulee työskentelemään parikymmentä hoitajaa ja kahdeksasta kymmeneen lääkäriä.

–Väistötiloista on solmittu vuokrasopimus, joka ylettyy vuoden 2021 loppuun. Kuukausivuokra on noin 28 000 euroa, minkä päälle tulevat ylläpitokulut, 4 000–5 000 euroa kuukaudessa, Kotkan kaupungin toimitilapäällikkö Tero Huusko selvittää.

Kotkansaaren vanhan sairaalan yhteyteen jäävät vielä neuvola ja hammashoitola. Terveysaseman laboratorio on toiminut väistötiloissa Pekkasen koulun Puutarhakadun puolella jo viime vuodesta.

Terveysaseman jäljiltä tyhjäksi jääviin tiloihin ei Tero Huuskon mukaan ole suunnitteilla korjaustöitä. Koko vanha sairaalakiinteistö on ollut myynnissä jo pitkään.



Sitä, kuinka kauan Kotkansaaren terveysasema toimii väliaikaisissa tiloissa, ei vielä tiedetä. Kaupungin nyt pyörittämät terveyspalvelut siirtyvät ensi vuoden alusta aloittavan maakunnallisen Kymsoten vastuulle.

Kotka on väistötilojen toimittajille nykyään iso asiakas.

–Karhulan puolella Korkeakosken, Rauhalan ja Hakalan koulut ovat vastaavissa väistötiloissa. Karhulan neuvolan ja perheneuvolan tila-asiaa ollaan ratkaisemassa parhaillaan eli väistötilojen hankinta on käynnissä, Tero Huusko kertoo.

JUHA KOSKI

