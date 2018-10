18.10.2018 13:00 Oikaisu lintuhoitolajuttuun (päivitetty versio) Oikaiu Pyhtään lintuhoitolaa käsittelevään juttuun (kaupunkilehti Ankkuri ke 17.10. aukeama 4-5 ja Ankkurin verkkosivut: www.ankkurilehti.fi, pääjuttu)



Lintuhoitolan hallinnointi on järjestetty kolmivuotisella sopimuksella, joka on katkolla vuodenvaihteessa 2018-2019. Sopimuksen rahoittajana on toiminut Ympäristöministeriö. Käytännön hallintovastuut on kolmivuotiskaudella hoitanut Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri. Valtio kilpailuttaa toiminnan uudelleen tulevassa vuodenvaihteessa halukkaiden toimijoiden kesken. Pahoittelemme alkuperäisessä jutussa olleita epätarkkuuksia. – Toimitus.



(Päivitetty 18.10. klo 16.19.) Verkossa julkaistuun juttuun (www.ankkurilehti.fi, pääjuttu) on lisätty Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n näkökulma. Lintuhoitolan hallinnointi on järjestetty kolmivuotisella sopimuksella, joka on katkolla vuodenvaihteessa 2018-2019. Sopimuksen rahoittajana on toiminut Ympäristöministeriö. Käytännön hallintovastuut on kolmivuotiskaudella hoitanut Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri. Valtio kilpailuttaa toiminnan uudelleen tulevassa vuodenvaihteessa halukkaiden toimijoiden kesken. Pahoittelemme alkuperäisessä jutussa olleita epätarkkuuksia. – Toimitus.