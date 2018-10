27.10.2018 00:00 ”Jokaiselle asunnolle löytyy ostaja” KOTKA Markku Lauronen on tehnyt kiinteistökauppaa yhtä soittoa 35 vuotta. –Kotkassa ei ole ongelma-alueita. Edullisempien neliöhintojen alueita kyllä. Jokaiselle asunnolle löytyy ostaja, sanoo 35 vuotta yhtä soittoa asuntokauppaa eteläisessä Kymenlaaksossa tehnyt kiinteistövälittäjä, yrittäjä Markku Lauronen.

Hän lisää, että mielikuva jostakin alueesta ei välttämättä pohjaa todellisuuteen.

–Jos puhutaan vaikka rikollisuudesta, kyllähän Kotkan keskustassa tapahtuu rikoksia. Mutta ei niitä mainita asuntokaupan yhteydessä eivätkä ne vaikuta neliöhintoihin.

Karjalasta muuttaneiden vanhempien lapsi kertoo aina viihtyneensä ihmisten seurassa ja nauttineensa kaupanteosta. Niinpä Kuitulasilla työskennellyt nuori laborantti päätti laittaa paperit vetämään, kun Huoneistokeskus etsi Kotkan toimistoonsa välittäjiä vuonna 1983. Psykologisissa testeissä miestä koeponnistettiin ja ilmeisen hyväksi havaittiin, koska Lauronen on pisimpään Kotkassa yhtäjaksoisesti työskennellyt kiinteistönvälittäjä.



Välittäjän työssä pääsee näkemään ihmisen elämänkaaren ensiasunnosta ja aina siihen saakka, kun asunto jää tyhjäksi.

–Minulle saatetaan soittaa, että myy meidän talo, jonka meille myit 30 vuotta sitten. Ja heidän lapsilleen saatetaan etsiä ensiasuntoa.

Lauronen muistuttaa, että asunto on lähes aina ihmisen suurin omaisuus. Lisäksi välittäjä kuulee asiakkaan elämästä yksityisiä asioita aina parisuhteen tilaa ja pankkiasioita myöten.

–Meillä on tiukka vaitiolovelvollisuus.

Kun Lauronen aloitti kiinteistöalalla, olivat ajat Kotkassa aivan toisenlaiset. Elettiin kuumaa 1980-luvun noususuhdannetta, pankeista sai rahaa, tehtaiden piiput savusivat ja asuntokauppa kävi.

–Tuolloin Kotkassa oli 14 välittäjää. Nyt toimistoja on sama määrä.

Kun 90-luvun lama alkoi näyttää sarviaan, Lauronen perusti oman yrityksen.

–Jotkut ihmettelivät, että johan ajan valitsit. Mutta kauppaa tehtiin lamavuosinakin. Hinnat toki putosivat.



Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on Laurosen mielestä 90-luvun lamaa pahempi. Kaikkien surkeinta jälkeä eteläisessä Kymenlaaksossa on tehnyt hyviä palkkoja maksaneiden suurten työnantajien kuten Summan paperitehtaan ja Karhulan Lasitehtaan lopettaminen. Nuo työpaikat eivät ole korvautuneet.

–Kyllä täällä leipä tuli pitkistä piipuista.

Lauronen kannattaa lämpimästi ammattikorkean kampuksen ja tapahtuma-areenan rakentamista Kantasatamaan.

–Saan tästä pyyhkeitä Neste-Huttusen kahvilassa, mutta sanonpa silti. Jos mitään ei yritetä, ei mitään saada. Kolmisen tuhatta opiskelijaa elävöittää kummasti Kotkansaarta. Monelle kivijalkakaupalle se voi pelastus, ”Kymissä syntyneeksi kotkalaiseksi” tunnustautuva Lauronen sanoo.



Lauronen pyörittää yhdessä yhtiökumppaninsa Ari Nuutisen kanssa Kotkan Kiinteistökeskusta. Hiljattain yritys liittyi parinkymmenen toimiston Aninkainen-ketjuun, joka tunnetaan keulakuvastaan Jethro Rostedtista.

–Ketjulta saa paljon taustatukea. Voin soittaa toiseen kaupunkiin ja kysyä sinne muuttavalle asiakkaallemme sopivaa asuntoa. Tai sieltä voidaan soittaa tänne.

Lauroselle tulee 68 vuotta täyteen joulukuussa. Työntekoa hän ei halua kokonaan jättää.

–Kyllä ihmisellä pitää olla tekemistä. Ja tämä on niin kivaa, vapaa-aikoinaan Kirkonmaan mökille mieluusti suuntaava mies virkkoo.

JUHA KOSKI

