31.10.2018 00:00 Älä heitä tätä roskikseen JUHLAA Ensimmäisestä PK-lehdestä on pian 50 vuotta. ”Me tiedämme hyvin, että suurella yleisöllä on tapana heittää usein kaikki ilmaisjakelut roskikseen jo ennen lukemista. Tämä ei ole yleisön vika vaan ilmaisjakelujen, jotka lukuarvoltaan ovat olleet kaikkea muuta kuin kiinnostavia.

Me uskomme, että Pohjois-Kymenlaakson tarinat kiinnostavat lukijoita. Siksi me esitämme tämän kehotuksen [otsikko!]. Se on paikallaan siksikin, että nimenomaan tällä alueella olevat ilmaisjakelut eivät aina ole olleet sitä luokkaa, että niitä olisi kannattanut edes vilkaista.

Mutta lukekaa Pohjois-Kymenlaakso tarkkaan. Se kannattaa.” (PK nro 1 joulukuussa 1968)



Syksyllä 1968 elettiin historiallisia hetkiä. Pertti Virtanen ja Seppo Suominen löivät hynttyynsä yhteen ja perustivat lehden, torstaisin ilmestyvän ilmaisjakelun nimeltä Pohjois-Kymenlaakso, tutummin PK.

Lehden ensimmäinen numero ilmestyi joulukuussa 1968. Saman kuun aikana tehtiin vielä toinen lehti. Säännöllisesti Pohjois-Kymenlaakso alkoi ilmestyä joka toinen viikko torstaisin heti tammikuun alusta 1969.

Kahden ensimmäisen lehden vt. päätoimittaja oli P. Vitikainen, kunnes toimen otti hoitoonsa Seppo Suominen. Lehden toimintapisteet olivat Kuusankoskella Valtakatu 23 ja Kouvolassa Pistokatu 1.



PK jaettiin alkuun 15 000 talouteen Kouvolassa ja Kuusankoskella. Painosmäärään oli syynsä:

–Ensin ajattelimme kahdeksaatuhatta, mutta suurempaan määrään päädyttiin, koska se mahtui tipparelluuni. Kunhan ensin otti takaa penkin pois, muisteli Pertti Virtanen viiden vuoden takaisessa PK:n 45-vuotisjuhlalehdessä.

Moni lukijamme liittää lehteemme nimen Huhtala. Pipa Huhtala tuli lehden palvelukseen toimittajaksi sen alkumetreillä tammikuussa 1969. Toista vuotta myöhemmin hän otti lehden ohjakset käsiinsä.

Pipa Huhtala oli päätoimittajana vuoteen 1981 asti. Häntä seurasivat Timo Luoto, Osmo Kuivainen, Erkki Korhonen, Risto Vainio ja Marja Laitinen.



Syksyllä 1984 Ilkka Korpio osti lehteä julkaisevan Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy:n osakkeet kotkalaiselta Eteenpäin Oy:ltä. Myöhemmin Korpio otti toimitusjohtajan tehtävien ohessa hoitaakseen myös päätoimittajan työn.

1990-luvun alussa PK:n jakelulevikki oli jo yli 47 000. Tänä päivänä PK jaetaan keskiviikkoisin lähes 52 000 talouteen, suurnumerojakeluna 10 kertaa vuodessa jopa yli 104 000 talouteen. Nykyinen päätoimittaja Teija Piipari on ollut työssään vuodesta 1999. PK:n uudeksi omistajaksi tuli vuoden 2004 loppupuolella kotkalainen viestintäkonserni Eteenpäin Oy.

PK on vanhimpia Suomessa yhä ilmestyviä kaupunkilehtiä, mistä meidän pohjoiskymenlaaksolaisten on syytä olla ylpeä!