28.11.2018 00:00 Lahja tuntemattomalle merimiehelle HYVÄÄ JOULUA! Kotkan merimieskirkko jakaa lahjoja laivan miehistölle. Suomen merimieskirkko ry:n satamakuraattori Pekka Wilska toimittaa lahjoja perille. (Kuva: Juha Metso) Hietasen satamassa kontti kohoaa laiturilta kohti Bore Bankin yläkantta. Suomen merimieskirkko ry:n satamakuraattori Pekka Wilska harppoo laivaan tottunein askelin.

–Viimeksi kesäkuussa seilasin tällä laivalla Rostockiin ja Lyypekkiin. Työni Haminan ja Kotkan satamissa on vaihtelevaa, ja viikon laivareissut ovat vuoden pieniä kohokohtia.



Tällä kertaa Wilska ei ole lähdössä merille. Nyt kädessä on kassi pullollaan joululahjoja. Vastaan tulevat merimiehet saavat pienen paketin ja iloisen joulutervehdyksen.

–Joululahjaperinne alkoi 1800-luvulla, kun kapteenien rouvien yhdistys jakoi merimiehille lahjoja. Pian se siirtyi merimieskirkolle, jolla on jo satavuotinen perinne viedä tuntemattomalle merimiehelle joululahja, Wilska kertoo.



Yleensä merimiehen joulupaketissa on villasukat ja pientä makeaa mukana. Paketin sisältöä tekevät yksityiset ihmiset ja erilaiset järjestöt, kuten Haminan Merimieslähetyspiiri ja Neuvoton-Salmin Martat. Perinne on tärkeä suomalaisilla laivoilla.

–Merimiehet alkavat jo syksyllä kysellä, koska lahjat saadaan tänä vuonna, Wilska naurahtaa.



Wilska on koulutukseltaan kirkon nuorisotyönohjaaja. Hän teki 15 vuotta nuorisotyötä, ja merimieskirkon palveluksessa on mennyt jo vuosikymmen. Wilska opiskelee työn ohessa kirkon erityissielunhoitoa saadakseen vielä parempia valmiuksia kohdata ihmisiä. Työnkuvaan kuuluvat myös kriisitehtävät. Jos laivalla sattuu pahempi loukkaantuminen tai kuolemantapaus, kutsutaan Wilska välittömästi laivalle.

–Taannoin lensin Kööpenhaminaan ja nousin yöllä laivaan miehistön jäsenen kuoltua tapaturmaisesti. Purkukeskustelujen avulla laivan miehistö voi käsitellä tapahtunutta. Seilasin laivan mukana takaisin Helsinkiin. Miehistö oli kiitollinen siitä, että olin mukana laivalla, ja pystyin omalta osaltani auttamaan vaikeassa tilanteessa.



Joulu on tärkeä juhla myös laivalla. Bore Bankissa syödään hyvin tänä jouluna – kinkkua, laatikoita, erilaisia suolakaloja ja savukalaa sekä maksapateeta, normaalia suomalaista jouluruokaa. Monikansalliseen miehistöön kuuluu suomalaisia, virolaisia ja filippiiniläisiä. Kaikki syövät samaa jouluruokaa.

–Vietin viime vuonna ensimmäisen joulun tässä laivassa. Olin saanut kaikki kattaukset laitettua, kun Pohjanmeren myrskyn jälkeinen vanha maininki keikautti kaiken lattialle, kertoo kokki-stuertti Anna-Maija Haane.



Ruoan lisäksi Bore Bankissa panostetaan koristeisiin ja laivaan tuodaan joulukuusi. Toisinaan joku miehistön jäsenistä pukeutuu joulupukiksi. Valmisteluista huolimatta joulunviettoon laivalla sisältyy ikävää ja haikeutta, sillä joulu on vahvasti perhejuhla. Onneksi tänä päivänä yhteydet pelaavat hyvin. Jouluna laivalla otetaan pikkuisen kevyemmin, mutta työt pitää tietysti hoitaa, sillä laiva kulkee pyhäpäivistä välittämättä.



Wilska suuntaa alas konehuoneeseen. Vastaan tulee laivan 2. konemies June Marvin Cortes. Nuori filippiiniläinen on juuri aloittanut puolen vuoden yhtäjaksoisen työrupeaman. Pehmeä joulupaketti tuo leveän hymyn hänen kasvoilleen.

–On mukava ilahduttaa ihmisiä. Tämä on perinne, josta ei hevillä luovuta, satamakuraattori Wilska sanoo ja toivottaa kaikille rauhallista joulua.

