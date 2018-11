28.11.2018 10:00 Kivistenmäen risteyssilta avataan Vt 12 Tillola–Keltti: Kivistenmäen risteyssilt avataan liikenteelle valtatiellä 12. Valtatie 12 Tillola–Keltti -hankkeen ensimmäinen silta on valmistunut. Silta avataan liikenteelle torstaina 29. marraskuuta 2018.

Iitin Tillolassa, hankkeen alkupäässä sijaitseva Kivistenmäen risteyssilta avataan liikenteelle torstaina 29. marraskuuta 2018. Sillan valmistuminen merkitsee entistä sujuvampaa liikennettä valtatien 12 kohdalla.

Samalla heinäkuusta alkaen liikenteen käytössä ollut kiertotie poistuu käytöstä. Liikenne on tänä aikana kulkenut noin 100 metriä pitkää kiertotietä siltapaikan ohitse.

Vt 12 Tillola-Keltti -hankkeessa rakennetaan yhteensä neljä siltaa. KymiRingin eritasoliittymän siltakansi valettiin aikaisemmin tällä viikolla. KymiRingin ja Kouvolan välille sijoittuvat hankealueen sillat ovat valmistelussa.

Liikennejärjestelyt työmaa-alueella säilyvät ennallaan koko talvikauden ajan. Seuraavat muutokset liikenteelle ovat tiedossa keväällä.



