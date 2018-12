8.12.2018 00:00 Inka on positiivisin HENKILÖ Inka Setälä luo yhteisöllisyyttä Kotkan seudulle. Kotkan nuorkauppakamari on valinnut Positiivisimmaksi kotkalaiseksi 2018 Inka Setälän, joka on ollut mukana järjestämässä tuhansia kansalaisia yhdistäneitä tapahtumia, muun muassa Kohtaamisia, Illallinen Lehmuskujalla sekä Port of Kotka -satamafestivaali.



–Inka on jäänyt positiivisesti monen ihmisen mieleen. Hän tekee asioita suurella sydämellä, ja hänestä huokuu lämpö ja myönteisyys. Tapahtumilla hän on saanut Kotkaan yhteisöllisyyttä sekä iloista mieltä kaikille, kommentoi nuorkauppakamarin projektipäällikkö Jukka-Pekka Inkinen.

–Inkan kanssa keskusteltuani oli helppo ymmärtää, miksi hän on tehnyt niin moneen positiivisen vaikutuksen. Hän oli aidosti yllättynyt valinnastaan ja samalla kiitollinen saamistaan positiivisista kommenteista.



–Huomionosoitus on vahva merkki siitä, että olen oikealla tiellä. Me kaikki mietimme jossain vaiheessa omaa paikkaamme. Etsimme elämän tarkoitusta kohdallamme, mutta tarkoitus löytää meidät, kun avaamme sydämemme ja ryhdymme toimimaan sen mukaan, Inka mietiskelee.

–Kukaan ei ole positiivinen koko ajan, enkä minä ole tehnyt näitä juttuja yksin. Olen vain pieni pisara kotkalaisen positiivisuuden aallokossa. Tekemisissäni auttaneet kanssaihmiset ovat olleet ihan huikeita, hymyilee Inka ja korostaa, että ihmisen antaessa hyvää energiaa toisille, hän saa sitä itse aina takaisin.

Parhaillaan Inka on konsultoimassa 11.–17. helmikuuta järjestettävää Rakkausviikkoa, joka liittyy Kotkan kaupungin uusiin arvoihin reiluus, rakkaus ja rohkeus. Viikon ohjelmaan kuuluu esimerkiksi ystävänpäivän rusettiluistelutapahtuma Karhulan jäähallissa ja häätapahtuma Kotkan konserttitalossa.

KAI-PEKKA VESALAINEN

